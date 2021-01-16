Прощание с Борисом Грачевским началось в Москве

https://static.news.ru/photo/d1473668-589e-11eb-9494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве началось прощание с режиссёром, создателем и художественным руководителем юмористического тележурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Церемония проходит в Доме кино.

Гроб с телом покойного установлен на сцене в окружении букетов цветов и венков. Проститься с Грачевским пришли десятки людей, среди них как поклонники его творчества, так и друзья и коллеги. В частности, приехали в Дом кино актёр Станислав Садальский и телеведущая Елена Малышева.

Борис Грачевский скончался 14 января в больнице. У него был диагностирован коронавирус, но поначалу режиссёр с иронией относился к этому. Однако ему постепенно становилось хуже. В итоге его ввели в медикаментозную кому, из которой он уже не вышел. Грачевскому был 71 год. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее NEWS.ru писал, что российская певица Алёна Апина опубликовала в Instagram свою последнюю переписку с Грачевским. 21 декабря артистка написала режиссёру, поинтересовавшись, как его «угораздило» заразиться и где он нашёл эту «модную болячку». Апина также посоветовала режиссёру лечиться и держаться. В ответ на это Грачевский написал, что выберется, а также прибавил: «Не дождутся!».