Вдова Грачевского показала поразительно похожего на отца сына

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская показала, как сильно похож на отца годовалый сын Филипп. На голове мальчика вьются кудряшки — совсем, как у основателя журнала «Ералаш».
Отпрыска Белоцерковская показала за занятием играми. Филипп играет самостоятельно и вовсю интересуется книгами. Он заметно подрос, и мать в нём души не чает. В ребёнке, по признанию самой Екатерины, она видит отражение своего покойного мужа.
Видео с малышом вдова Грачевского опубликовала в личном блоге. Она часто рассказывала, как нежно и трепетно относился к сыну её супруг и как малыш тянулся к папе.
У Грачевского четверо детей. Это взрослые дочь и сын от первого брака, восьмилетняя девочка от второго брака и годовалый сын от третьего.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в Международный женский день походам в ресторан с подругами предпочла общество сына Филиппа. Через месяц мальчику исполнится год.