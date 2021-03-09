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Вдова Грачевского показала поразительно похожего на отца сына

08:43, 10 марта 2021
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская показала, как сильно похож на отца годовалый сын Филипп. На голове мальчика вьются кудряшки — совсем, как у основателя журнала «Ералаш».

Отпрыска Белоцерковская показала за занятием играми. Филипп играет самостоятельно и вовсю интересуется книгами. Он заметно подрос, и мать в нём души не чает. В ребёнке, по признанию самой Екатерины, она видит отражение своего покойного мужа.

instagram.com/belotserkovskaia_official/

Видео с малышом вдова Грачевского опубликовала в личном блоге. Она часто рассказывала, как нежно и трепетно относился к сыну её супруг и как малыш тянулся к папе.

У Грачевского четверо детей. Это взрослые дочь и сын от первого брака, восьмилетняя девочка от второго брака и годовалый сын от третьего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в Международный женский день походам в ресторан с подругами предпочла общество сына Филиппа. Через месяц мальчику исполнится год.

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