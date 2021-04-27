Вдова Грачевского рассказала, планирует ли ещё выйти замуж

https://static.news.ru/photo/b00b8676-a749-11eb-bb5c-96000091f725_660.jpg Екатерина Белоцерковская Фото: belotserkovskaia_official/instagram.com

Российская актриса и певица Екатерина Белоцерковская в социальной сети Instagram рассказала, планирует ли она вновь выйти замуж и родить детей после смерти супруга — создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского.

Моим мужем останется Боря! — ответила женщина на соответствующий вопрос подписчиков.

Она отметила, что рожать детей в будущем также не собирается. 8 апреля 2020 года она подарила Грачевскому сына Филиппа.

Режиссёр умер 14 января 2021-го на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.

18 марта художественному руководителю тележурнала «Ералаш» могло бы исполниться 72 года. Вдова Бориса Грачевского на своей официальной странице в социальной сети оставила послание покойному супругу в день его рождения. Женщина призналась, что до сих пор никак не может поверить, что мужа больше нет в живых.

Ранее сообщалось, что вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина прокомментировала интервью Елены Прокловой, заявившей, что она стала жертвой изнасилования в юности. Поргина осудила артистку, отметив, что если бы её слова были правдивы, то она наверняка рассказала бы об этом милиции или как минимум родителям.