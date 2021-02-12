«Надеяться только на себя»: вдова Бориса Грачевского приступила к работе

https://static.news.ru/photo/8a0455de-6d4c-11eb-87a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14 февраля исполнится месяц со дня смерти создателя «Ералаша» и руководителя популярного киножурнала Бориса Грачевского. Его близкие уже отошли от первого шока и начали возвращаться к привычной жизни. О своём желании начать работать рассказала и вдова режиссёра Екатерина Белоцерковская.

Девушка отправилась в командировку, отметив, что теперь рассчитывать может только на себя. Маленького сына Филиппа она оставила дома с няней.

Первый полёт... Страшно... Но нужно начинать работать... Теперь я могу надеяться только на себя, — написала Белоцерковская в сторис Instagram.

Свой комментарий она сопроводила снимком из салона самолёта.

belotserkovskaia_official/Instagram.com

Как сообщал NEWS.ru, Екатерина Белоцерковская намерена разделить наследство умершего супруга между всеми его детьми. По её мнению, никто из наследников Грачевского не должен остаться обиженным и каждый получит то, что ему полагается. По словам вдовы Грачевского, если бы не маленький сынишка, её бы тоже уже не было — до такой степени сильным оказалось потрясение от ухода супруга.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.