Вдова открыла памятник Борису Грачевскому: кадры с кладбища

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Создателю «Ералаша» Борису Грачевскому (1949-2021) установили памятник на Троекуровском кладбище, где захоронен бывший художественный руководитель киножурнала. Это событие приурочили к первой годовщине со дня его смерти.

Инициативу по установке памятника взял на себя директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Памятник был сделан одной из столичных гранитных мастерских на безвозмездной основе.

На открытии монумента, куда вдова Екатерина Белоцерковская приглашала прийти всех, кто помнит основателя «Ералаша» и хочет почтить его память, присутствовали вторая жена режиссёра Анна Грачевская, народный артист России Эммануил Виторган, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, актриса Ольга Кабо, артист эстрады Николай Бандурин, певец Владимир Лёвкин и др.

Кадры открытия памятника Бориса Грачевского — в галерее NEWS.ru.