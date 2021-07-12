Вдова открыла памятник Борису Грачевскому: кадры с кладбища

Создателю «Ералаша» Борису Грачевскому (1949-2021) установили памятник на Троекуровском кладбище, где захоронен бывший художественный руководитель киножурнала. Это событие приурочили к первой годовщине со дня его смерти.
Инициативу по установке памятника взял на себя директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Памятник был сделан одной из столичных гранитных мастерских на безвозмездной основе.
На открытии монумента, куда вдова Екатерина Белоцерковская приглашала прийти всех, кто помнит основателя «Ералаша» и хочет почтить его память, присутствовали вторая жена режиссёра Анна Грачевская, народный артист России Эммануил Виторган, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, актриса Ольга Кабо, артист эстрады Николай Бандурин, певец Владимир Лёвкин и др.
Кадры открытия памятника Бориса Грачевского — в галерее NEWS.ru.
Открытие памятника режиссеру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище
Артём Соболев/NEWS.ru
Памятник создателю Ералаша, режиссеру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти
Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие памятника режиссеру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище
Артём Соболев/NEWS.ru
Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие памятника режиссеру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище
Артём Соболев/NEWS.ru
Памятник создателю Ералаша, режиссеру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти
Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие памятника режиссеру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище
Артём Соболев/NEWS.ru
Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие памятника режиссеру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище
Артём Соболев/NEWS.ru
председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Ольга Кабо (справа) на церемонии открытия памятника создателю Ералаша, режиссеру Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти. Монумент создали безвозмездно друзья директора Ленкома Марка Варшавера
Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие памятника режиссеру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище
Артём Соболев/NEWS.ru
Памятник создателю Ералаша, режиссеру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти
Артём Соболев/NEWS.ru
Памятник создателю Ералаша, режиссеру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти
Артём Соболев/NEWS.ru
Вдова Екатерина Белоцерковская на церемонии открытия памятника создателю Ералаша, режиссеру Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти
Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие памятника режиссеру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище
Артём Соболев/NEWS.ru
Открытие памятника режиссеру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище
Артём Соболев/NEWS.ru