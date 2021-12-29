Александра Захарова обвинила Варшавера в желании уничтожить имя отца
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
07:31, 30 декабря 2021
Актриса Александра ЗахароваФото: Lev Ilyin/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Актриса Александра Захарова обвинила директора «Ленкома» Марка Варшавера в желании навсегда уничтожить имя отца, вычеркнув его из истории театра. О происках руководителя дочь Марка Захарова рассказала в программе Андрея Караулова.
Он хочет уничтожить имя отца. Вычеркнуть его имя из театра. Из истории. Он всегда ненавидел Захарова. У них были сугубо рабочие отношения. Это человек, который привык ко лжи. Он считает, что можно всех обмануть. Выдаёт ложь за чистую монету. Отец мне говорил, что у него пытаются «отжать» театр. Первый раз это случилось в 2014 году после смерти моей мамы, — поделилась переживаниями актриса.
Дочь легендарного режиссёра добавила, что Варшавер рад был бы уничтожить и её.
Мне один умный человек сказал: «Удивительно, что ты ещё живая». Он говорит, что билеты на спектакли с моим участием не продаются. Всё просто у него. И попробуй разбери так ли это, — рассказала Александра Захарова.
Ранее директор «Ленкома» Марк Варшаверопроверг появившееся в СМИ заявление актрисы театра Александры Захаровой о том, что «никогда не был» другом её отца. Слова дочери Марка Захарова (1933–2019), чьё имя сейчас носит театр, Варшавер назвал ложью. Он добавил, что Захаров был для него «больше чем другом — он был родственником».