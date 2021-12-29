Александра Захарова обвинила Варшавера в желании уничтожить имя отца

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Евгений Миронов прокомментировал слухи о своём участии в пьяной драке, которая произошла прямо в здании Театра наций. По слухам, потасовку в учреждении культуры устроили три человека, в том числе и нетрезвый худрук театра, сообщает Пятый канал.

Также сообщалось, что актёры театра якобы даже вызвали полицию, чтобы разнять дерущихся. Однако сам Евгений Миронов эти слухи не подтвердил. Народный артист России заявил, что эта информация не соответствует действительности....