«Ералаш» погряз в разборках: судьба киножурнала оказалась под угрозой

В годовщину смерти основателя и художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского (1949–2021) NEWS.ru выяснил, что происходит с его главным детищем — легендарным детским киножурналом.

Кому принадлежит «Ералаш»?

Сразу после ухода Грачевского из жизни между гендиректором киножурнала Аркадием Григоряном и тремя бывшими жёнами режиссёра развернулась настоящая битва за наследство, значительную часть которого составляет доля в империи «Ералаша». Женщины пытаются доказать в суде, что имеют право участвовать в судьбе киножурнала.

По словам адвоката Евгения Бранецкого, в ООО «Продюсерский центр Ералаш» Борису Грачевскому принадлежало 50%, в ООО «Ералаш» — 49%, в ООО «Ералаш-Лэнд» — 0,03%. Другим владельцем этих компаний выступал финансовый директор киножурнала «Ералаш» Аркадий Григорян. Незадолго до смерти Грачевского ООО «Ералаш» и ООО «Ералаш-Лэнд» были объединены, в результате чего режиссёр стал владельцем 49,99% акций, а Григорян получил контрольный пакет (50,01%) — он же возглавил киножурнал после смерти основателя.

Аркадий Григорян Станислав Красильников/ТАСС

Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская и его вторая жена Анна, ссылаясь на результаты экспертизы, попытались доказать незаконность сделки, вследствие которой режиссёр стал обладателем меньшей доли, и обвинили Аркадия Григоряна в подделке подписей. Женщины утверждали, будто Грачевский ничего не знал об условиях слияния компаний. В споре участвовала и первая жена режиссёра Галина, которая просила суд выделить ей половину доли Грачевского из его бизнеса в ООО «Ералаш» и в ООО «Продюсерский центр Ералаш». Аркадий Григорян отрицал все обвинения в свой адрес.

«Вдова Грачевского горит идеей продолжить дело мужа»

Как бы то ни было, зрителей больше волнует не юридический спор друзей и родственников Бориса Грачевского, а судьба главного детища его жизни — киножурнала «Ералаш».

По мнению сценариста и режиссёра Владимира Панжева, который 30 лет проработал с Грачевским в «Ералаше» и снял в одном из выпусков сына экс-президента России Дмитрия Медведева Илью, за минувший год новое руководство киножурнала допустило ряд просчётов. Он считает, что сразу после смерти Грачевского следовало «создать худсовет из людей, которые длительное время работали в структуре и понимают процесс от и до». Но «ничего подобного не состоялось», заявил NEWS.ru Панжев.

В течение года после смерти Грачевского был какой-то административный ажиотаж, когда рулить начала просто администрация [киножурнала]. Грачевский никогда никакого пиетета перед бюрократией не испытывал и не любил её. Поэтому когда бюрократия объявила себя какими-то владельцами и хозяевами жанра, это, конечно, и смешно, и грустно. Деньги считать они могут, это их прямая обязанность. Но руководить творческим процессом — планами, стратегией — нет, — рассказал Владимир Панжев.

Он назвал «Ералаш» «абсолютно жизнеспособной» структурой, которая может существовать, поскольку к ней есть зрительский интерес. Панжев отметил, что в России есть масса талантливых сценаристов, режиссёров, художников, актёров, которые могут способствовать возрождению «Ералаша».

Творческая часть, если её не закапывать специально — то, что сейчас произошло, воспроизводима. Творческим людям просто надо дать возможность выполнять их работу, — отметил режиссёр.

Владимир Панжев признался, что не раз предлагал Борису Грачевскому подумать о преемнике, но тот, по его словам, «гнал эту мысль» и «несколько суеверно» относился к разговорам о смерти. По мнению режиссёра, было бы справедливо признать право вдовы основателя «Ералаша» Екатерины Белоцерковской активно участвовать в судьбе киножурнала — как близкого человека Грачевского, «с которой он провёл последние годы и часы жизни и от которой у него не было секретов». Он призвал новое руководство «Ералаша» дать такую возможность Белоцерковской.

Екатерина Белоцерковская Артём Соболев/NEWS.ru

Катя действительно горит идеей продолжения дела мужа. И она вполне могла бы стать проводником, объединиться с другими наследниками, заинтересованными в продолжении проекта, собрать людей, чтобы создавать «Ералаш», — выразил мнение Панжев.

Вторая жена Грачевского Анна заявила NEWS.ru, что Екатерина Белоцерковская, по её мнению, «должна иметь к „Ералашу“ непосредственное отношение». Лариса Преториус, продюсер и подруга Бориса Грачевского, рассказала, что пытается выступить переговорщиком и «уговорить Аркадия Григоряна решить вопрос с Катей миром, отдать ей творческую часть „Ералаша“ и вместе руководить». Сама Белоцерковская на наш вопрос о перспективах влиться в созданный её мужем проект ответила: «Я надеюсь».

Сколько новых выпусков «Ералаша» было снято в 2021 году

При этом в самом «Ералаше» NEWS.ru сказали, что о планах участия Екатерины Белоцерковской в «Ералаше» «на данный момент ничего не известно». Отвечая на запрос NEWS.ru, в пресс-службе киножурнала подчеркнули, что главной целью нового руководства, поставленной год назад, является сохранение дела жизни Бориса Грачевского и продолжение съёмок. Представитель «Ералаша» уточнил, что в 2021 году было снято более 20 сюжетов, и отметил большое число площадок, где транслируются выпуски киножурнала: телеканалы СТС и «Карусель», онлайн-кинотеатры, YouTube-канал «Ералаш».

Несколько лет назад Первый канал отказался от показа «Ералаша» — разрыв сотрудничества со столь крупным партнёром не мог не сказаться на финансовом состоянии киножурнала. Кроме того, ещё при жизни Грачевского в поддержке его детищу отказало Министерство культуры, что также создало дополнительные проблемы с производством новых выпусков.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе «Ералаша», в прошлом году киножурнал получил финансовую помощь от Института развития Интернета, а в настоящий момент «готовятся документы на новый конкурс для Министерства культуры». Если вопрос решится положительно, проблема денег, возможно, наконец будет снята.

«Киножурнал „Ералаш“ уже не будет прежним»

Композитор, певица Любаша, дружившая с Борисом Грачевским, отметила в беседе с NEWS.ru, что киножурнал после смерти основателя «погряз в разборках, а не в творчестве».

Борис Грачевский Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис привлекал лучших композиторов, актёров, авторов, и каждая его работа была на высшем уровне. Не знаю, кто сейчас занимается этой работой художественного руководителя. «Ералаш» держался на личности Грачевского, — подчеркнула артистка.

Любаша назвала «Ералаш» «глобальным явлением в российской культуре». Она добавила, что «мало что так сохранилось со времён Советского Союза, как этот киножурнал» и что «будет больно, если „Ералаш“ уйдёт следом за своим основателем».

Хотелось бы, чтобы кто-то, любящий «Ералаш» так же, как любил Борис, продолжил его дело. Было бы здорово, если бы кто-то из молодых взял на себя эту работу и вдохнул в этот проект второе дыхание, — сказала подруга режиссёра.

Другая подруга Бориса Грачевского, художественный руководитель детского театра «Непоседы» Елена Пинджоян высказала уверенность, что киножурнал «не умрёт никогда», поскольку «даже те дети, которым сейчас по три-четыре года, с наслаждением смотрят „Ералаш“, причём даже очень старые выпуски».

Режиссёр и сценарист «Ералаша» Алексей Щеглов также выразил мнение, что «Ералаш» будет жить, но едва ли киножурнал останется прежним. По мнению режиссёра, Грачевский «был сердцем, благодаря которому работал весь этот организм, и вряд ли кто-то может заменить его».

Алексей Щеглов сообщил NEWS.ru, что до 2022 года в работе «Ералаша» «была пауза», но в ближайшее время съёмки должны возобновиться, и его уже пригласили в проект.