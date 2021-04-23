Бывшая жена Грачевского рассказала о разделе наследства режиссёра

https://static.news.ru/photo/fcc72f46-a47a-11eb-8dd6-96000091f725_660.jpg Борис Грачевский Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Бывшая жена Бориса Грачевского Анна рассказала, как будет проходить раздел наследства создателя «Ералаша». По её словам, всё должно пройти мирно и без обид, пишет «Собеседник».

Раздел наследства начнётся через три месяца. За время с момента смерти Грачевского его вторая жена и вдова Екатерина Белоцерковская успели подружиться.

Мы все разберёмся. Никто никого не обидит. Всё будет в порядке, — сказала Анна Грачевская.

По словам Анны, Екатерина всё ещё очень эмоционально переживает утрату мужа. Обе женщины воспитывают детей режиссёра, поэтому у них нашлось много общего.

Слишком мало времени прошло, чтобы она как-то реабилитировалась. Хотя, мне кажется, что в этой ситуации и время не помощник, — рассказывает Анна о последней жене Грачевского.

Сама Екатерина Белоцерковская дружелюбно отнеслась ко второй жене своего мужа и даже приглашала их с дочкой Василисой побывать на дне рождения сына Филиппа. Мальчику в начале апреля исполнился год. Но из-за болезни младшей дочери худрука «Ералаша» праздник ей пришлось пропустить. Анна Грачевская уверена, что это не отразится на отношениях семей, потому что у обеих женщин маленькие дети, которым предстоит вместе расти.

Они же брат и сестра по папе. Мне очень приятно, что мы с Катей нашли форму общения. Регулярно списываемся, интересуемся, как дела друг у друга, — рассказала Анна Грачевская.

Как сообщалось ранее, в Доме кино прошёл вечер памяти покойного режиссёра «Ералаша» Бориса Грачевского. На мероприятие пришли его близкие знакомые.