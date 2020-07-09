Дмитрий Медведев рассказал, чем занимается его сын

https://static.news.ru/photo/996474e4-c1eb-11ea-9816-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что его сын пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики.

Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодёжи, — отметил политик в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, Илья сам выбрал эту сферу. Он работает с удовольствием. Однако отец особых успехов пока не увидел, но надеется, что его единственный наследник добьётся чего-то в ближайшее время.

Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что всё ещё впереди, — подытожил экс-президент РФ.

При этом заместитель председателя Совбеза отказался говорить о личной жизни своего ребёнка. По его словам, об этом может рассказать только Илья. Сам он не может раскрывать такие детали.

Илья Медведев родился в 1995 году. В 2012 году он поступил на Международно-правовой факультет МГИМО. Молодой человек учился на бюджетном отделении.

Как ранее писал NEWS.ru, дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в Instagram пост, в котором раскритиковала золотую молодёжь, живущую за счёт обеспеченных родителей. Девушка отметила, что она действительно родилась в богатой семье. Но её никто не баловал. Родители приучили её к труду и научили зарабатывать деньги самостоятельно.