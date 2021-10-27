«Мы попали в ад»: родители Юлиана тяжело заболели коронавирусом

Певец Юлиан, который стал одним из участников нового сезона музыкального шоу «Суперстар!» на НТВ (первый эфир состоится 7 ноября), сообщил NEWS.ru, что его родители заболели коронавирусом в тяжёлой форме. Артист рассказал, как вместе с врачами спасает мать и отца от COVID-19.

По словам заслуженного артиста России, его мама Светлана лечится от ковида дома, а отца — Виктора — буквально вытащили с того света врачи московской больницы № 52.

Вот сейчас я в полной мере осознал, что самое главное в жизни каждого человека — здоровье. Это не просто слова. Надоело читать и слышать разных «умников», уверяющих, будто никакого коронавируса в природе не существует, якобы это обычная простуда и совсем не страшно. На самом деле страшно. Спасая родителей, я иногда думаю, что мы все попали в ад, из которого обязательно должны вырваться, — рассказал исполнитель.

Юлиан признался, что сейчас разрывается между больницей, в которой находится папа, домом, где лечится мама, и съёмками «Суперстар», в которых обещал участвовать, ещё не зная, что родители заразятся коронавирусной инфекцией. Юлиан обратился к тем, кто по-прежнему не верит в существование COVID-19.

Заслуженный артист России Юлиан Личный архив Юлиана

Это не шуточки. Всем надо быть аккуратными и осторожными. Сейчас очень много заболевших,— отметил певец.

Артист напомнил, что в «Суперстар» из-за коронавируса не смогла участвовать Маша Распутина, которая должна была стать одним из членов жюри телепроекта. В экстренном порядке её пришлось менять на другую певицу.

Когда коллеги-артисты ноют, мол, остались без работы и выступлений, хочется их остановить. Уймитесь! Мы все попали в кошмарную реальность, из которой хочется побыстрее вырваться. Но массовые скопления людей — это совсем не то, что нам всем сейчас нужно, — подчёркнул Юлиан.

Настоящими героями заслуженный артист России называет врачей, которых певец назвал «святыми людьми». Впечатлённый их работой в «красной зоне», он захотел дать небольшой концерт для тех, кто сейчас спасает жизни людей. Но пока врачи сочли инициативу исполнителя преждевременной.

Моего папу спасли, он был в очень тяжёлом состоянии, сейчас пошёл на поправку. Отдельная благодарность профессору Сергею Васильевичу Царенко, руководителю реанимации 52 больницы, и лечащему врачу папы Надежде Андреевне Мазовой. Это святые люди, которые вытаскивают людей из страшного ада. Я им звоню и говорю, что хотел бы спеть в «красной зоне» — для них, в благодарность за их самоотверженный труд. В ответ врачи говорят: «Спасибо, но не надо для нас сейчас ни петь, ни к нам попадать». Я от всего сердца желаю им сил и здоровья, — признался артист.

Премьера нового сезона проекта «Суперстар!» состоится 7 ноября на НТВ. Его участниками, помимо Юлиана, стали Шура, Авраам Руссо, Виктор Салтыков, экс-участник проекта «Фабрика звёзд» Юрий Титов и певицы Любаша, Анастасия, Вика Цыганова, Наталья Власова и Алёна Апина. Ведущими выступили Лолита Милявская и Вадим Такменёв. В креслах жюри зрители увидят Сергея Соседова, Леру Кудрявцеву и Стаса Пьеху.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о разработке новых отечественных лекарств от коронавируса. Он призвал ответственно относиться к своему здоровью и прививаться от COVID-19.