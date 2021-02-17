Грачевский даже после смерти сдержал слово, данное Садальскому

https://static.news.ru/photo/134a3740-7122-11eb-b80c-96000091f725_660.jpg Борис Грачевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Станислав Садальский поделился со своими подписчиками трогательной историей и рассказал о том, как создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский выполнил своё обещание и сдержал слово даже после смерти.

Как оказалось, зрители скоро увидят новый выпуск «Ералаша», но для звезды телесериала «Место встречи изменить нельзя» он станет юбилейным — 10-м по счёту. Именно обещание снять и выпустить серию с Садальским и сдержал худрук журнала.

Скоро выйдет новый — десятый мой, юбилейный «Ералаш». Своеобразный рекорд участия в детских мини-фильмах — больше никто из артистов не смог преодолеть эту планку, — поделился радостью Садальский в Instagram.

Поклонники актёра тоже припомнили Грачевскому обещание снять «рекордный» для Садальского выпуск и почтили память Грачевского.

Борис Грачевский выполнил свое обещание и снял вас в десятом юбилейном «Ералаше» для вас, Стас. Светлая память Борису Юрьевичу, — напомнил один из фолловеров.

Садальский ответил на этот комментарий, подтвердив, что это чистая правда. В «Ералаше» артист начал сниматься ещё в советские времена, а последний выпуск с его участием вышел на экраны в 2017 году. После этого Грачевский пообещал Садальскому ещё один юбилейный эпизод, о чём артист рассказал после смерти худрука киножурнала.

Грачевский умер в больнице 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что ей с каждый днём становится только хуже. Женщина не в силах пережить потерю любимого мужа и время ей нисколько не помогает, сообщал NEWS.ru.