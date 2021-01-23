Алёна Кравец уверена, что у Бориса Грачевского есть внебрачные дети

https://static.news.ru/photo/18234efe-5d6e-11eb-9602-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

У скончавшегося от последствий коронавируса создателя «Ералаша» Бориса Грачевского есть наследники, рождённые не от официальных жён. Режиссёр, славившийся любовью к женщинам, скорее всего, их просто скрывал, но они вот-вот активизируются и вступят в борьбу за наследство. Так считает модель и актриса Алёна Кравец.

По её словам, Грачевский сам когда-то открыл девушке этот секрет.

Я несколько раз общалась с Борисом Грачевским, и он то ли в шутку, то ли всерьёз говорил мне, что уже несколько раз мог бы получить орден «Родительская слава», который даётся за рождение четвёртого ребёнка, — поведала Кравец порталу «Дни.ru».

У Грачевского было три официальных брака, в которых родились четверо детей. Старшему сыну Максиму 48 лет, его сестре Ксении — 41. От второй супруги Анны у худрука есть дочь Василиса. Ей восемь лет. Младшего сына Филиппа, которому нет ещё и года, худруку «Ералаша» подарила Екатерина Белоцерковская. О других наследниках официально ничего не известно, но Кравец уверена, они появятся, когда начнётся раздел имущества покойного.

Внебрачных детей он скрывал. Но, думаю, сейчас они активизируются и будут бороться за наследство, — уверена модель.

При этом, по словам Кравец, у Грачевского денег было совсем немного. Она пояснила, что все средства он вкладывал в своё любимое детище — «Ералаш».

Грачевский умер в больнице 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Бывшая супруга Анна Грачевская и её дочь Василиса очень тяжело переживают смерть режиссёра. Грачевский, несмотря на создание новой семьи с Екатериной Белоцерковской, постоянно общался с Василисой, и потеря отца стала для девочки настоящей трагедией. Видя, как страдает ребенок, мать решила увезти её за границу, сообщал NEWS.ru.