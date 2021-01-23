Бывшая жена Бориса Грачевского срочно увезла дочь из Москвы

https://static.news.ru/photo/2bfced10-5ccc-11eb-a131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая жена Бориса Грачевского Анна после смерти экс-супруга увезла их общую дочь из Москвы. Грачевский, несмотря на создание новой семьи с Екатериной Белоцерковской, постоянно общался с Василисой, и потеря отца стала для девочки настоящей трагедией, как и для Анны. Видя, как страдает ребенок, мать решила увезти её за границу.

Просто даже физически говорить не могу пока, нам очень сложно сейчас, особенно Василисе. Даже решила увезти ее пока из Москвы. В школе проходу не дают, все задают вопросы. Она хоть и маленькая, но всё уже понимает, — призналась Анна Грачевская изданию StarHit.

Младший ребёнок Грачевского от Белоцерковской ещё слишком мал, чтобы понять, что произошло, а вот Василисе нужно больше времени, чтобы осознать и свыкнуться со случившимся.

Грачевский умер в больнице 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее режиссёр Наталья Бондарчук рассказала, что у вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской нет большого денежного наследства от мужа и заканчиваются средства к существованию. Женщине предлагают большие деньги за выступление на теле-шоу, но она из-за любви к покойному мужу категорически отказывается от таких предложений, сообщал NEWS.ru.