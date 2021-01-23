Бондарчук рассказала о финансовом положении вдовы Грачевского

https://static.news.ru/photo/00288822-5cca-11eb-8ca9-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Белоцерковская Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

У вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской нет большого денежного наследства от мужа, рассказала режиссёр Наталья Бондарчук.

Он ничего не оставил на потом. Вот у Кати средств сейчас просто нет. Да, ей предлагают некоторые дивиденды, чтобы она выступила по телевидению, но она просто не может. Возможно, потом она расскажет о своей любви к Боре и о любви Бори к ней. Это мы, кстати, и сами наблюдали, — сказала Бондарчук порталу WomanHit.

Кроме того, режиссёр отметила, что Грачевский потратил много денег на лечение рака в Израиле. Также Бондарчук рассказала журналистам, что незадолго до смерти создатель «Ералаша» пожаловался ей, что впервые за 45 лет ему не дали финансирование на съёмки юмористического журнала.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоцерковская обратилась к подписчикам. Вдова Грачевского попросила не беспокоить её семью и оставить их с горем наедине.

Грачевский умер в больнице 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.