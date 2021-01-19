Вдова Грачевского резко обратилась к подписчикам после похорон режиссёра

https://static.news.ru/photo/2257b37a-5ac0-11eb-ac8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Белоцерковская попросила оставить её семью в покое после смерти супруга Бориса Грачевского от последствий коронавируса. Она опубликовала сторис в соцсетях с гневным заявлением, что никого не просила помогать ей с организацией похорон.

Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо! – написала вдова.

Единственной проблемой, с которой она столкнулась, стал выбор места на кладбище, но и её она решила сама.

Как пишет РИА Новости, ранее Никас Сафронов заявил в передаче «Пусть говорят», что предлагал Белоцерковской финансовую помощь, а также просил прийти в студию, но она отказалась.

Создатель детского тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер в больнице 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая вдова Грачевского находится в предынсультном состоянии после смерти мужа. На руках у 36-летней женщины остался ребёнок, которому нет и годика.