Грачевский назвал имена тех, кто хотел выкупить у него «Ералаш»

https://static.news.ru/photo/dbc53ae8-6921-11eb-809b-96000091f725_660.jpg Борис Грачевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликовано посмертное интервью художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, который скончался 14 января от коронавируса. Незадолго до смерти режиссёр впервые назвал имена тех, кто пытался выкупить у него детский киножурнал в 1990-е годы, предлагая за него миллион долларов.

Незадолго до смерти Грачевский позвонил мне и сказал, что намерен расстаться со своим детищем, лишь остаться при бренде свадебным генералом. Между нами состоялся откровенный разговор не «под запись», — цитирует «Собеседник» журналистку Мариану Саид Шах.

При встрече Грачевский взял с неё слово, что всё услышанное может быть опубликовано только после его смерти. Он рассказал, что к нему ещё 15 лет назад приходили люди, желающие купить «Ералаш». В 1980-е и 1990-е годы киножурнал приносил большую прибыль.

«Ералашем» интересовался хозяин сети медицинских клиник «МераМед» Валентин Соляников. Он с детства любил «Ералаш» и знал ему цену, а цена была не малой — 1 миллион долларов. От Соляникова ко мне приходил Сергей Еремеев, который в девяностые руководил отрядом «Витязь», он сейчас живёт в Праге, — рассказал Грачевский.

Режиссёр добавил, что тогда его очень обидела эта идея, так как он просто не мог расстаться «со своим ребёночком». Но в современных условиях, как он признался, принял бы это предложение, «лишь бы „Ералаш“ жил и развивался дальше».

По словам Саид Шах, из-за недостатка средств создателю «Ералаша» в последние годы «было всё тяжелее и тяжелее работать», а после его смерти «империя оказалась совсем бесхозной».

Как писал NEWS.ru, вдова художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская намерена разделить наследство умершего супруга между всеми его детьми. По её мнению, никто из наследников Грачевского не должен остаться обиженным и каждый получит то, что ему полагается. Белоцерковская подчеркнула, что её супруг не был богатым человеком и все свободные средства вкладывал в развитие своего проекта «Ералаш». При этом в последнее время тележурнал переживал не лучшие времена и Грачевский даже подумывал о том, чтобы продать бренд.