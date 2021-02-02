Вдова Бориса Грачевского высказалась о его наследстве

https://static.news.ru/photo/ce8a59ce-56db-11eb-a720-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вдова художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская намерена разделить наследство умершего супруга между всеми его детьми. Об этом женщина заявила в эфире Первого канала.

По мнению Белоцерковской, никто из наследников Грачевского не должен остаться обиженным и каждый получит то, что ему полагается.

Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы, — заявила женщина в программе «Пусть говорят».

Белоцерковская подчеркнула, что её супруг не был богатым человеком и все свободные средства вкладывал в развитие своего проекта «Ералаш». При этом в последнее время тележурнал переживал не лучшие времена и Грачевский даже подумывал о том, чтобы продать бренд.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Ералаш» ищет финансирование из-за отказа Минкультуры в спонсорстве.