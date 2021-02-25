Бывшая жена Грачевского назвала свою версию смерти режиссёра

https://static.news.ru/photo/00f3b648-7749-11eb-9330-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-супруга покойного кинорежиссёра Бориса Грачевского Анна озвучила свою версию смерти создателя детского юмористического киножурнала «Ералаш».

По словам женщины, причиной гибели стала клиническая ошибка врачей.

Уверена, это какая-то ошибка врачей, — подчеркнула Анна, слова которой приводит StarHit.

Она до сих пор не может поверить в случившееся. Анна считает, что Борис Грачевский пытался оставаться бодрым и просил родных не переживать за его здоровье. Артист постоянно присылал шуточные фотографии в кислородной маске. Он до последней минуты очень любил жизнь.

Ранее стало известно, что художественный руководитель детского юмористического видеожурнала «Ералаш» Борис Грачевский, умерший в январе из-за коронавируса, появился в шоу «Док-ток». Первый канал решил показать выпуск, снятый в декабре 2020 года. Это последнее появление Грачевского на телевидении. Передача была посвящена воспитанию детей. В кадре режиссёр улыбался и смеялся, регулярно общаясь с гостями студии и ведущей Ксенией Собчак. Он отметил, что в период развития для ребёнка нет людей важнее, чем родители. Режиссёр пояснял, что к школе относится со скептицизмом, но другие варианты образования приводят к тому, что ребёнок «вываливается из социума».

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.