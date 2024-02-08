С вдовы Грачевского взыщут 2 млн: за что, какое наследство ей досталось

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Вдова Екатерина Белоцерковская на церемонии открытия памятника создателю «Ералаша» режиссеру Борису Грачевскому

Суд Москвы обязал дочь и вдову режиссера Бориса Грачевского выплатить 1,8 млн рублей. Кому они теперь должны такую сумму, что им оставил создатель «Ералаша»?

Кто стребовал с вдовы Грачевского 2 млн

Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск продюсерского центра «Ералаш» к вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской и его дочери Ксении Алеевой-Грачевской, сообщает Пятый канал. Наследников обязали выплатить 1,8 млн рублей в качестве неустойки по долгам экс-директора детского киножурнала «Ералаш», хотя изначально истец требовал около 8 млн рублей.

Адвокаты вдовы и дочери режиссера выступили против удовлетворения иска. Защита отметила, что ранее продюсерский центр не требовал неустойку с наследников, а «сама возможность взыскания неустойки не говорит о том, что требования о взыскании автоматически предъявлены».

Новый долг появился из-за того, что в 2011 году Грачевский заключил с «Ералашем» договор займа в размере 10 млн рублей из расчета процентной ставки 8,5% годовых, но в полном объеме долг вернуть не успел. В 2021 году режиссер умер из-за осложнений коронавируса, из-за чего обязанность погашения задолженности легла на наследниц.

Какое наследство получила семья Грачевского

Грачевский умер 14 января 2021 года от осложнений коронавирусной пневмонии. «Отца» детского киножурнала «Ералаш» считали обеспеченным человеком, однако после смерти режиссера оказалось, что сбережений и крупных сумм на его личных счетах нет.

По словам адвоката Евгения Бранецкого, в ООО «Продюсерский центр Ералаш» Борису Грачевскому принадлежало 50%, в ООО «Ералаш» — 49%, в ООО «Ералаш-Лэнд» — 0,03%. Другим владельцем этих компаний выступал финансовый директор киножурнала «Ералаш» Аркадий Григорян.

После смерти Грачевского начались долгие судебные тяжбы: на наследство претендовали старшая дочь Ксения, вдова Екатерина и ее маленький сын Филипп, а также дочь от прошлого брака Василиса. Сын Максим сразу отказался от своей доли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Борис Грачевский

Режиссеру принадлежала половина компании «Ералаш». По закону ее должны разделить между всеми наследниками: вдова получает 50% всех активов умершего мужа, а вторая половина делится между всеми детьми покойного. В списке наследства также были трехкомнатная квартира в Москве и дом в Подмосковье (300 кв. м).

После смерти супруга Белоцерковская узнала, что гендиректор «Ералаша» Аркадий Григорян является единственным владельцем журнала — режиссер передал свою долю. Однако после проведения независимой экспертизы выяснилось: подписи мэтра на документах поддельные.

«Я была готова идти на контакт. Я была готова все очень мирно закончить. Есть вещи, которые простить нельзя», — объяснила вдова Грачевского.

Что сейчас происходит с «Ералашем»

В мае 2023 года стало известно, что авторы «Ералаша» планируют снять полнометражный документальный фильм о художественном руководителе киножурнала. 1 июня на открытии Международного кинофестиваля «Грачевский» состоялась премьера короткометражного документального фильма «Дядя Боря Ералаш».

«Это первый, но не последний документальный фильм. <...> «Сейчас мы снимаем большую документальную картину в память о Борисе Грачевском. Вся его жизнь была связана с „Ералашем“, поэтому это будет документальный фильм и про киножурнал», — пояснил Григорян в разговоре с ТАСС.

По мнению сценариста и режиссёра Владимира Панжева, который 30 лет проработал с Грачевским в «Ералаше» и снял в одном из выпусков сына экс-президента России Дмитрия Медведева Илью, за 2021 год новое руководство киножурнала допустило ряд просчётов. Он считает, что сразу после смерти Грачевского следовало «создать худсовет из людей, которые длительное время работали в структуре и понимают процесс от и до», но «ничего подобного не состоялось».

Компания продолжает снимать ролики в жанре ситуационной комедии и сотрудничает с большим числом площадок, где транслируются выпуски киножурнала: телеканалы «СТС» и «Карусель», онлайн-кинотеатры, YouTube-канал «Ералаш».

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