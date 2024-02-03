«Не общался до конца»: сценарист «Афони» раскрыл причину обиды Куравлева Сценарист Бородянский заявил об обиде Куравлева из-за фотографии памятника Афоне

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Александр Бородянский

Сценарист советского фильма «Афоня» Александр Бородянский рассказал в беседе с NEWS.ru, как народный артист РСФСР Леонид Куравлев, который исполнил в ленте главную роль, обиделся на него из-за подаренной фотографии памятника Афоне. По его словам, после этого случая Куравлев перестал ему звонить и больше они не общались.

Был юбилей [Георгия] Данелии (режиссер «Афони». — NEWS.ru). Леня (Куравлев. — NEWS.ru) преподнес имениннику в подарок фотографию памятника Афоне, который в Ярославле поставили, а мне как сценаристу картины вручил второй такой же снимок в рамке. Я спокойно отношусь к таким атрибутам славы, но подумал, что повешу куда-нибудь дома на стену. А пока поставил рядом со стулом, на котором сидел за банкетным столом, — рассказал Бородянский.

Сценарист подчеркнул, что портрет был внушительных размеров и весь вечер он оставался около стула. Спустя время, по словам Бородянского, кто-то забрал фотографию, но он не стал разыскивать подарок и отправился домой.

Леня на следующий день мне позвонил: «Ну что, ты фото в рамке повесил у себя?» Я объяснил ситуацию — что подарок «умыкнули», но сегодня позвоню в ресторан, вдруг нашелся. Куравлев расстроился: «Эх, ты!» Мол, не уследил. И он обиделся серьезно на меня, перестал звонить. Так и не общался до конца, — объяснил он.

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