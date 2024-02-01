«Рыжий» из «Ералаша» впервые назвал причину конфликта с Грачевским Актер Лойе из «Ералаша» назвал причиной разлада с Грачевским его бизнес-амбиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Лойе

Актер Александр Лойе, известный по роли рыжеволосого Саши в «Ералаше», рассказал aif.ru, что после 1993 года пропал из юмористического киножурнала после конфликта с художественным руководителем проекта Борисом Грачевским. По словам Лойе, когда он перестал сниматься в «Ералаше», Грачевский объяснял это тем, что он «зазвездился».

Борис Юрьевич в какой-то момент стал строить из «Ералаша» бизнес, что было в те времена абсолютно логично и закономерно. И стал по-другому строить отношения с людьми. Это касается не только меня, но и тех, с кем он работал много лет. В моем случае Борис Юрьевич решил мне сообщить, кто меня вывел в люди и кому я всем обязан. Видимо, решив меня тоже приватизировать. Поскольку нужной реакции он не получил, звонков мне больше не поступало, — сообщил Лойе.

Актер отметил, что после того как его перестали снимать в «Ералаше», Грачевский говорил про него в интервью, что он «кончился как артист» и зазнался. Лойе признался, что не хотел бы углубляться в подробности, учитывая, что Грачевского уже нет в живых.

Ранее Лойе высказал мнение, что «Ералаш» был хорошим проектом для своих времен, но сегодня формат киножурнала устарел и малоперспективен. Актер признавался, что уже давно не следит за новыми выпусками. При этом он рассказал, что не знает, как изменить формат «Ералаша» для возвращения его популярности и актуальности.