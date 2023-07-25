Герой «Ералаша» 90-х оценил перспективы киножурнала Актер Лойе рассказал, что в нынешнем виде у киножурнала «Ералаш» немного перспектив

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Александр Лойе

Актер театра и кино Александр Лойе, ставший звездой детского киножурнала «Ералаш» в 1990-х годах, высказал в беседе с «Газетой.Ru» мнение, что проект был «классной историей», но сегодня его формат устарел и имеет немного перспектив. Актер признался, что из-за этого уже давно не следит за новыми выпусками.

Сила «Ералаша» в том, что он был честным и узнаваемым. Когда дети смотрели «Ералаш», они видели там себя: школу, одноклассников, родителей. И в этом был кайф. А сейчас про нынешних детей, живущих вайнами и тиктоками, снимать «Ералаш», как его снимали раньше, нечестно. Дети сразу чувствуют фальшь, — пояснил актер.

При этом он рассказал, что не знает, как изменить формат «Ералаша» для возвращения его популярности и актуальности. По словам Лойе, в нынешнем виде у киножурнала перспектив немного.

Александр Лойе снялся в 12 эпизодах юмористического киножурнала «Ералаш» в 1990-х годах. Впервые актер появился на экране в фильме «Благородный разбойник Владимир Дубровский» в 1988 году.

Создатель киножурнала Борис Грачевский скончался в 2021 году из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 71 год. После смерти режиссера его бывшая супруга Галина обратилась в суд с претензией на его наследство, рассчитывая получить 25% в продюсерском центре и столько же в киножурнале «Ералаш», однако суд ей отказал.