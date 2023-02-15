Первой жене Грачевского отказали в получении доли его наследства

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Грачевский

Суд отказал первой жене режиссера Бориса Грачевского Галине в претензиях на его наследство, сообщил «Пятый канал». Бывшая супруга рассчитывала получить 25% в продюсерском центре и столько же в киножурнале «Ералаш».

В то же время вдова режиссера Екатерина Белоцерковская продолжила судиться с гендиректором «Ералаша» Аркадием Григоряном. Тот считает, что Грачевский не успел вернуть долг в 18 миллионов рублей.

Грачевский женился на Галине в 1970 году. Вместе они прожили более 35 лет. В 2016-м режиссер женился на Белоцерковской. Скончался Грачевский в 2021 году из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 71 год.

10 июня о попытке лишить её наследства сообщила вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская. Она заявила, что не знает, как выплачивать долги партнёру отца Аркадию Григоряну. Кроме того, она не понимает, как совесть позволит ему взять эти деньги с семьи, призналась Белоцерковская. К наследникам режиссёра выдвинуты два иска, один уже удовлетворён, его сумма — почти 12,5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru выяснил, что происходит в годовщину смерти Бориса Грачевского с его главным детищем — журналом «Ералаш». Сразу после ухода Грачевского из жизни между гендиректором киножурнала Аркадием Григоряном и тремя бывшими жёнами режиссёра развернулась настоящая битва за наследство, значительную часть которого составляет доля в империи «Ералаша».