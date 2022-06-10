Вдова Бориса Грачевского рассказала о попытке лишить её наследства

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

режиссер Борис Грачевский и его супруга актриса Екатерина Белоцерковская

Вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская заявила, что не знает, как выплачивать долги партнёру отца Аркадию Григоряну. Кроме того, она не понимает, как совесть позволит ему взять эти деньги с семьи, призналась Белоцерковская в разговоре с KP.RU. К наследникам режиссёра выдвинуты два иска, один уже удовлетворён, его сумма — почти 12,5 млн рублей.

Как я могу реагировать на этот суд? Аркадий Григорян — это крёстный отец двоих детей Бориса. По моему личному мнению, он сидит в Бориной компании на Бориных деньгах — разве нет? Не знаю, как я буду выплачивать ему эти деньги, а главное — как совесть позволит ему брать их. Да, мы можем лишиться всего наследства Бориса, и что с этим делать, я не понимаю, — сказала она.

Сам Аркадий Григорян заявлял, что наследники должны отвечать и по долгам, к тому же они его не жалели, когда обвиняли в присвоении журнала «Ералаш».

Ранее NEWS.ru выяснил, что происходит в годовщину смерти Бориса Грачевского с его главным детищем — журналом «Ералаш». Сразу после ухода Грачевского из жизни между гендиректором киножурнала Аркадием Григоряном и тремя бывшими жёнами режиссёра развернулась самая настоящая битва за наследство, значительную часть которого составляет доля в империи «Ералаша».