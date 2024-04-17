Новый фильм об Алисе Селезневой «Сто лет тому вперед» по мотивам повести Кира Булычева получился современным, но образ прекрасного далека не удался, поделилась мнением с NEWS. ru дочь фантаста и архитектор Алиса Лютомская. Она добавила, что если бы к производству привлекли молодого профессионального архитектора, то этот образ был бы лучше и убедительнее.
Я профессионально могу сказать, что архитектуру для благоприятного, светлого будущего сделали отстойную, - заявила Лютомская.
Дочь писателя пояснила, что архитектура развивается, и через сто лет она должна быть совершенно другой, а в фильме она скорее похожа на современную.
Если бы проект будущего поручили молодому архитектору, у него бы получилось это авангардно, круче. Но подозреваю, что такие мысли могут возникнуть только у архитекторов, - отметила Лютомская.
Он подчеркнула, что в целом фантастический блокбастер про Алису Селезневу получился классным, современным и динамичным, именно такое кино смотрят сейчас зрители.
Ранее на премьерном показе в кинотеатре «Октябрь» продюсер Михаил Врубель заявил, что создатели фильма «Сто лет тому вперед» не соревновались с работой советского писателя Кира Булычева, произведение которого легло в основу сюжета. Врубель назвал фильм «Гостья из будущего» 1984 года наследием, от которого команда отталкивалась при производстве фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед».