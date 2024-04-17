Виктория Колодонова

«Архитектура отстойная»: дочь Кира Булычева о фильме «Сто лет тому вперед» Дочь Кира Булычева: архитектура будущего в «Сто лет тому вперед» похожа на нашу

17 апреля 2024 в 12:44 Автор: Виктория Колодонова

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»