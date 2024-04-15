Кинокритик назвал единственное преимущество Ивана перед Олегом Янковским Кинокритик Шпагин: Иван Янковский является мастером перевоплощений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Янковский

У актера Ивана Янковского есть одно преимущество перед своим дедом, народным артистом СССР Олегом Янковским, который никогда не был мастером перевоплощений, рассказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его словам, Янковский-младший, наоборот, «из породы перевоплощенцев» и является тонким, разносторонним актером. В то же время Шпагин отметил, что Олег Янковский является великим актером, который был очень хорош в своем образе.

Если говорить об их возрасте, они идут очень ровно, равновелико. Более того, у Ивана Янковского есть определенное преимущество перед дедом, потому что Олег Янковский никогда не перевоплощался. Он пытался перевоплотиться в фильме «Паспорт», но получилось нелепо. Как будто очень умный человек косит под отморозка. Но в своем образе он был прекрасен. Великому актеру не нужно перевоплощаться, можно просто прекрасно играть. А Иван Янковский как раз из породы перевоплощенцев. Я просто не узнал его в фильме «Текст», — сказал Шпагин.

Кинокритик назвал Ивана Янковского серьезной надеждой российского кино. Он выразил надежду, что Янковский-младший превратится в выдающегося актера.

Скорее всего, так и будет. Я думаю, он будет набирать и набирать, — добавил Шпагин.

Ранее актер Никита Кологривый рассказал ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии, что его коллега Иван Янковский не проходил никакой кастинг, чтобы получить роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана». Он также усомнился в актерском таланте Янковского.