Дарья Мороз сравнила «Сто лет тому вперед» и «Гостью из будущего» Дарья Мороз: новый фильм «Сто лет тому вперед» стал совершенно иной историей об Алисе

Фото: NEWS.ru

Дарья Мороз

Новый фильм о приключениях Алисы Селезневой «Сто лет тому вперед» представляет собой совершенно иную историю, нежели та, что рассказана в сериале «Гостья из будущего», заявила NEWS.ru актриса и режиссер Дарья Мороз на премьере фильма. По ее словам, фильм снят людьми, которые любят оригинальный сериал и были намерены передать это ощущение зрителю.

Я думаю, что это в любом случае другой фильм, потому что он снят людьми, которые любят оригинальный фильм про Алису Селезневу, — заявила актриса.

18 апреля в российский прокат выходит фантастический фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименного романа Кира Булычева. Среди актеров, принявших участие в создании ленты, значатся Константин Хабенский (профессор Селезнев), Александр Петров (Весельчак У), Юра Борисов (Глот), Виктория Исакова (Кира Селезнева) и Федор Бондарчук, озвучивший робота Вертера. Алису Селезневу и попавшего в будущее Колю Герасимова сыграли молодые актеры Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн.

Ранее NEWS.ru опубликовал трейлер этой экранизации. Режиссером проекта стал Александр Андрющенко, известный по работам «Елки» и «Напарник». Сценаристами фильма выступили Ксения Мирошник и Андрей Золотарев, который знаком зрителю по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильму «Лед».