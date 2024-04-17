Дочь Кира Булычева сравнила исполнительницу роли новой Алисы со Снигирь

Фото: Централ Партнершип

Дарья Верещагина в роли Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед»

Сыгравшая роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед» Дарья Верещагина не смогла убедительно сыграть влюбленность, но она хороша и ее ждет большое актерское будущее, сказала NEWS. ru дочь Кира Булычева Алиса Лютомская. Она добавила, что Верещагина похожа на молодую и начинающую актрису Юлию Снигирь в фильме «Обитаемый остров».

И, конечно, играли они (исполнители главных ролей Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн — NEWS.ru) не в любовь, а в индивидуальности. Но у нас не мелодрама, а суперэкшен. Любовной линии от них ждать излишне. И потом вспомните другой фантастический фильм «Обитаемый остров» Бондарчука, где главную женскую роль играла Юлия Снигирь. Там тоже не было «химии» между героями, Юлия была молодая, с щечками, а сегодня она суперактриса и по нынешним временам могла бы все сыграть, - сказала Лютомская.

Дочь Кира Булычева отметила, что оба актера, сыгравших главных героев Алису и Колю, «чудесные, удачные, красавчики» и, по ее мнению, у них большое кинематографическое будущее.

Алиса Лютомская — дочь советского писателя-фантаста Кира Булыева, настоящее имя Игорь Можейко. Именно для нее он придумывал свои произведения, ее имя он дал своей героине Алисе Селезеневой в повести «Гостья из будущего».

Ранее на премьерном показе в кинотеатре «Октябрь» продюсер Михаил Врубель заявил, что создатели фильма «Сто лет тому вперед» не соревновались с работой советского писателя Кира Булычева, произведение которого легло в основу сюжета. Врубель назвал фильм «Гостья из будущего» 1984 года наследием, от которого команда отталкивалась при производстве фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед».