«Актерская удача»: дочь Кира Булычева оценила Петрова в фильме об Алисе

Фото: Централ Партнершип

Александр Петров в роли пирата Весельчака У в фильме «Сто лет тому вперед»

Для Александра Петрова роль пирата Весельчака У в фильме «Сто лет тому вперед» об Алисе Селезневой стала его актерской удачей, рассказала NEWS.ru дочь фантаста Кира Булычева Алиса Лютомская. Она отметила, что актер постарался и сильно изменился внешне для образа.

Я считаю абсолютно актерской удачей работу Александра Петрова. Он, конечно, сильный актер, и внешний образ он поменял кардинально. Тут, как говорится, респект. И сыграл он хорошо, ему было что поиграть, — сказала Лютомская.

Дочь фантаста добавила, что Виктория Исакова, сыгравшая в фильме мать Алисы Селезневой Киру, и Константин Хабенский, воплотивший роль отца юной героини, тоже прекрасные актеры, но, к сожалению, играть им в блокбастере было почти нечего.

Алиса Лютомская — дочь советского писателя-фантаста Кира Булычева (настоящее имя — Игорь Можейко). Именно для нее он придумывал свои произведения и ее имя дал своей героине Алисе Селезневой в повести «Гостья из будущего». Одноименный пятисерийный фильм вышел в 1984 году, он снискал огромную популярность у советских детей.

Ранее на премьерном показе в кинотеатре «Октябрь» продюсер Михаил Врубель заявил, что создатели фильма «Сто лет тому вперед» не соревновались с работой советского писателя Кира Булычева, произведение которого легло в основу сюжета. Врубель назвал фильм «Гостья из будущего» 1984 года наследием, от которого команда отталкивалась при производстве фантастического блокбастера.