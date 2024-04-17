«Кусочки мяса»: Охлобыстин об отношении к внукам Охлобыстин сообщил о безграничной любви к своим внукам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал, что безмерно любит своих внуков. В интервью изданию StarHit звезда «Интернов» заявил, что даже мог бы съесть наследников, которых он сравнил с «кусочками мяса».

У меня полный дом собак и маленьких детей. Они что-то от меня требуют, на меня сердятся, щиплют, но я расплываюсь. Была бы возможность, я бы их сожрал! Где-то в такой степени я их обожаю! Я с ними раскисаю как мороженое, я бессилен перед маленькими кусочками мяса, — сказал Охлобыстин.

Впервые артист стал дедушкой в 2022 году, когда дочь Анфиса родила сына Антония. Через год у другой дочери артиста Евдокии родилась девочка Ева. Помимо них, у Охлобыстина еще есть дочь Варвара, сыновья Василий, Иоанна и Савва. Наследников родила актриса Оксана Арбузова, на которой артист женат с 1996 года.

Ранее Охлобыстин заявил, что уехавшие из России звезды вернутся и у них все будет «значительно лучше, чем у нас», а в целом «все вернется на круги своя». Он добавил, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой артисты «вроде опомнились». Также Охлобыстин отметил, что у него есть претензии к эстрадным артистам. По мнению актера, люди, которые сами себе нравятся на экране и в аудиозаписи, нуждаются в помощи психиатра.