«Все вернется на круги своя»: Охлобыстин о возвращении звезд в Россию Охлобыстин: уехавшие звезды вернуться в Россию, все у них будет хорошо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин заявил, что уехавшие из России звезды вернуться и у них все будет «значительно лучше, чем у нас». В разговоре с корреспондентом NEWS.ru на площадках ВФМ – Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» он добавил, что после «голой вечеринки» артисты «вроде опомнились».

Ну, если после голой вечеринки они вроде опомнились. Все будет нормально, а у них будет значительно лучше, чем у нас, вернутся они все назад, под другими видами, и все вернется на круги своя, — заявил он.

Также Охлобыстин отметил, что у него есть претензии к эстрадным артистам. По мнению актера, люди, которые сами себе нравятся на экране и в аудиозаписи нуждаются в помощи психиатра.

Как любой нормальный человек я не люблю свое видеоизображение и не люблю запись голоса. Кстати, это показатель здоровой психики, потому что это базовые инстинкты. Мы всегда хотим быть лучше, нежели мы есть на самом деле. Если мы видим себя на экране, и мы себе нравимся, нам нужна психиатр. Если мы слышим свою аудиозапись, и нам нравится, это тоже не очень хорошо, — резюмировал он.

До этого дочь Охлобыстина Евдокия сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе, куда привез гуманитарную помощь. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что артист «словил пулю» и спасло его только наличие бронежилета. Евдокия призналась, что гордится своим отцом.