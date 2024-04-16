Ходченкова сыграет злую королеву в экранизации знаменитого романа Ходченковой досталась роль Бастинды в «Волшебнике Изумрудного города»

Фото: Централ Партнершип

Светлана Ходченкова в роли Бастинды

Актриса Светлана Ходченкова в экранизации романа «Волшебник Изумрудного города» сыграет Бастинду, злую колдунью и правительницу Фиолетовой страны, сообщили NEWS.ru в кинокомпании «Централ партнершип». Артистка предстала в необычном для нее образе: в мрачных одеяниях и черных линзах, а в руках у нее посох с черепом.

В фэнтези-сказке также сыграет актер Юрий Колокольников. Ему досталась роль Железного Дровосека. Екатерина Червова предстанет в образе главной героини — Элли, которую ураган унес в волшебный мир. Также в картине снимутся Артур Ваха, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев и другие.

В «Волшебнике Изумрудного города», как и в романе, появился говорящий пес Тотошка. Джек-рассел-терьера озвучит его артист Денис Власенко. Режиссером выступает Игорь Волошин. Сценарий к картине написали Тимофей Декин и Роман Непомнящий.

Ранее продюсер Михаил Врубель заявил, что создатели фильма «Сто лет тому вперед» не соревновались с работой советского писателя Кира Булычева, произведение которого легло в основу сюжета. По его словам, экранизация повести об Алисе Селезневой и Коле Герасимове будет интересна сегодняшнему зрителю. Картина выйдет в прокат 18 апреля.