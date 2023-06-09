Мать издевалась, жена оклеветала: как Депп остается лучшим назло всем Звезде Голливуда исполнилось 60 лет

Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джонни Депп

Джонни Депп стал одной из самых обсуждаемых фигур последних нескольких лет. Актер, сыгравший Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», едва не лишился будущих ролей в кино из-за судов с бывшей женой Эмбер Хёрд. Супруга обвиняла его в насилии, алкоголизме и употреблении наркотиков. Лишь 1 июня прошлого года суд постановил, что Эмбер оклеветала Джонни. В день 60-летия Деппа рассказываем его историю успеха.

Почему семья Деппа переезжала более 40 раз

Депп родился 9 июня 1963 года в небольшом американском городе Овенсборо, штат Кентукки, в семье официантки Бетти Сью Палмер и инженера Джона Кристофера Деппа. Джонни, настоящее имя которого Джон Кристофер Депп II, был младшим из четырех детей.

На первый взгляд их семья казалась обычной и благополучной, но всё было иначе. Отец злоупотреблял алкоголем, а мать срывалась на муже и детях. Старший брат Дэнни спасался в книгах, а Джонни убегал из дома при первой же возможности. Спустя почти полвека, во время судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Хёрд, Депп впервые рассказал о насилии со стороны матери.

«В нашем доме мы, дети, никогда не чувствовали себя в безопасности. Единственное, что можно было сделать, это уйти с линии огня», — признался актер во время суда.

Фото: Ralph Dominguez/MediaPunch /Global Look Press Джонни Депп в молодости

По словам Деппа, Бетти Сью преуспела и в физическом, и в словесном насилии. Она срывалась на детях по любой мелочи вроде испачканной одежды или небольшого опоздания, ссоры проходили «с большим количеством издевательств и обзывательств». Актер рассказал, что его мать обожала высмеивать своих детей за их физические недостатки.

Например, старшего брата Деппа Бетти называла «четырехглазым» за то, что он носил очки. А для Джонни у нее был целый список нелицеприятных выражений: у мальчика выявили редкий врожденный дефект зрения, который привел к «ленивому глазу» и необходимости носить повязку. Мать называла его «одноглазым», «петушиным глазом» или просто «уродом». При этом отец Деппа за все время ни разу не поднял руку на вспыльчивую жену, хотя, по словам актера, у него были на то все причины.

За 15 лет семья Деппа переезжала без малого 40 раз. Виной тому были нескончаемые поиски лучших условий работы, долги и любовь Бетти к смене места жительства. В интервью американской телеведущей Опре Уинфри Депп рассказывал, что его мать могла переезжать из одного дома в соседний через неделю после заезда, а еще через одну — паковать чемоданы в другой город.

Как Депп бросил школу и пристрастился к наркотикам

Сложные отношения в семье и бесконечные переезды привели к тому, что в 12 лет Джонни пристрастился к сигаретам, алкоголю и наркотикам. «Я никогда не хотел быть тем парнем, на которого смотрели люди, — рассказывал Депп в интервью Boston Globe в 2008 году. — Я чувствовал, что могу быть самим собой только тогда, когда остаюсь один. Единственный способ пережить это время — это пить и глотать лекарства».

Помимо запрещённых препаратов у будущего артиста появилась еще одна отдушина — музыка. Однажды мать подарила ему гитару, и с ней он проводил все свое время. Депп быстро начал играть в различных группах. За четыре года он стал частью 14 «гаражных групп», а в 16 бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом. Позже биографы попытаются найти оправдание взбалмошным поступкам Деппа, проанализировав его родословную. Сам он говорил о происхождении следующее: «Во мне течет кровь различного происхождения: ирландская, немецкая и индейская. Мой дедушка, с которым я был очень близок и который умер, когда мне было семь лет, как раз чероки».

В 17 Депп стал гитаристом в полупрофессиональной группе The Kids, которая вскоре громко заявила о себе во Флориде, как местные Sex Pistols. Однажды они даже выступали на разогреве у Игги Попа. Позже Джонни не раз встречался с ним на съемочной площадке, а тогда маститый музыкант только отметит талантливого парня с голливудской внешностью.

Несколько лет Депп гастролировал с группой по небольшим городам Америки, успел жениться на визажисте Лори Энн Эллисон и принимал наркотики. С супругой он быстро развелся, но через нее познакомился с Николасом Кейджем, у которого позже был роман с Лори Энн. Именно он посоветовал 20-летнему Джонни заняться актерским мастерством и дал контакты своего агента.

За какие роли актера обожают критики

Эффектная внешность и бунтарский характер произвели сильное впечатление на маститого агента Кейси Уотса, и он незамедлительно добыл Джонни первую роль в картине «Кошмар на улице Вязов». Депп сыграл второстепенного персонажа и после выхода картины не проснулся знаменитым. Однако его заметил режиссер Оливер Стоун и предложил Джонни сняться в военной драме «Взвод».

Фото: KPA/Global Look Pres Джонни Депп в фильме «Аризонская мечта», 1993 год Фото: KPA/Global Look Pres Джонни Депп в фильме «Аризонская мечта», 1993 год Фото: KPA/Global Look Press Джонни Депп в фильме «Бенни и Джун», 1993 год Фото: KPA/Global Look Press Джонни Депп в фильме «Бенни и Джун», 1993 год Фото: KPA/Global Look Pres Джонни Депп в фильме «Мертвец», 1995 год Фото: KPA/Global Look Pres Джонни Депп в фильме «Мертвец», 1995 год Фото: KPA/Global Look Press Джонни Депп в фильме «Эд Вуд», 1994 год Фото: KPA/Global Look Press Джонни Депп в фильме «Эд Вуд», 1994 год Фото: KPA/Global Look Press Джонни Депп в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 1997 год Фото: KPA/Global Look Press Джонни Депп в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 1997 год Фото: KPA/Global Look Press Джонни Депп и Кристина Риччи в фильме «Сонная лощина», 1999 год Фото: KPA/Global Look Press Джонни Депп и Кристина Риччи в фильме «Сонная лощина», 1999 год Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Джонни Депп в фильме «Тайное окно», 2004 год Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Джонни Депп в фильме «Тайное окно», 2004 год Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Джонни Депп и Орландо Блум в фильме «Пираты Карибского моря'' Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Джонни Депп и Орландо Блум в фильме «Пираты Карибского моря'' Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря Фото: Cinetext/Distler/Global Look Press Джонни Депп и Тим Бертон Фото: Cinetext/Distler/Global Look Press Джонни Депп и Тим Бертон Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джонни Депп Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джонни Депп Фото: Supplied by Capital Pictures/Global Look Press Джонни Депп и Хелена Бонэм Картер в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» Фото: Supplied by Capital Pictures/Global Look Press Джонни Депп и Хелена Бонэм Картер в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Мультфильм «Труп невесты» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Мультфильм «Труп невесты» Фото: g90/Miramax Films/Global Look Press Джонни Депп и Жульет Бинош в фильме «Шоколад», 2000 год Фото: g90/Miramax Films/Global Look Press Джонни Депп и Жульет Бинош в фильме «Шоколад», 2000 год Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press «Чарли и шоколадная фабрика», 2005 год Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press «Чарли и шоколадная фабрика», 2005 год Фото: Kathy Hutchins/ZUMA Press/Global Look Press Кейт Мосс и Джонни Депп Фото: Kathy Hutchins/ZUMA Press/Global Look Press Кейт Мосс и Джонни Депп Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джонни Депп и Ванесса Паради Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джонни Депп и Ванесса Паради Фото: Kristin Callahan - Ace Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Kristin Callahan - Ace Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Christina Krona/Keystone Press Agency/Global Look Press Джонни Депп Фото: Christina Krona/Keystone Press Agency/Global Look Press Джонни Депп Фото: Cinetext/VE/Global Look Press Звезда Джонни Деппа Фото: Cinetext/VE/Global Look Press Звезда Джонни Деппа Фото: Christina Krona/Keystone Press Agency/Global Look Press Джонни Депп Фото: Christina Krona/Keystone Press Agency/Global Look Press Джонни Депп

Настоящим прорывом в карьере актера стал телесериал «Джамп-стрит, 21» про группу молодых полицейских под прикрытием, расследовавших преступления в старших школах и колледжах. Сериал стал настоящим хитом. На Деппа посыпались предложения от телевидения, но он выбрал большое кино.

В 1990-м на экраны вышел фильм «Плакса», который не только сделал Джонни Деппа секс-символом молодежи, но и оказал существенное влияние на массовую культуру. Герой Деппа носит свисающую прядь сальных волос, которая получила название slut bang. Эту же прическу в свое время можно было увидеть у короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

В том же году зрители увидели драму «Эдвард руки-ножницы». Она показала, что Джонни Депп — это не очередная звезда со смазливой внешностью, а талантливый актер, готовый к серьезным перевоплощениям. Запоминающийся герой с лезвиями вместо рук понравился кинокритикам и раскрыл актера с новой стороны. Эта картина повлияла и на личную жизнь Деппа, и на профессиональную. Тогда он познакомился с Вайноной Райдер и режиссером Тимом Бёртоном, творческий тандем с которым продлится не одно десятилетие.

Не имея профессионального образования, Депп быстро зарекомендовал себя не только как талантливый актер, но и как человек с отличным вкусом в выборе ролей. Об этом свидетельствуют его последующие работы в надрывной драме «Что гложет Гилберта Грэйпа» Лассе Халльстрёма (1993), картине «Аризонская мечта» (1991) Эмира Кустурицы, ставшей главным хитом Берлинского и Варшавского кинофестивалей, и фильме «Эд Вуд» (1994) Тима Бёртона, который принес Деппу вторую (после «Эдварда руки-ножницы») номинацию на «Золотой глобус».

В начале 1990-х актер снимался и в фестивальном кино, и в романтических историях вроде «Дон Жуана де Марко» (1995). Эта картина не стала хитом, зато познакомила Деппа с Марлоном Брандо. Актеры быстро нашли общий язык и позже встретились на съемочной площадке фильма «Храбрец».

Буйный характер и тяга к вечному поиску себя отражались в последующих фильмах Джонни — кислотном драмеди «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» по одноименному роману Хантера С. Томпсона, мрачной «Сонной лощине» Тима Бёртона и мистической картине «Девятые врата» Романа Полански.

Больше всего зрители оценили «Пиратов Карибского моря» с участием Деппа. Его герой, обаятельный пират Джек Воробей, расширил и без того большую базу фанатов актера. Игривые интонации и фирменную пошатывающуюся походку персонажа придумал Депп, как и внешний вид пирата. Франшиза стала одной из самых кассовых в истории кино, а Джонни получил первую в карьере номинацию на «Оскар».

Деппа называли весьма любвеобильным актером. В разные годы его фотографировали в объятиях Дженнифер Грей, звезды фильма «Грязные танцы», модели Кейт Мосс и актрис Вайноны Райдер и Ванессы Паради.

«Пираты» ознаменовали новый этап в костюмных ролях актера. «Чарли и шоколадная фабрика», «Труп невесты», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Воображариум доктора Парнаса», «Алиса в Стране чудес» — в каждом из фильмов он выглядел все более чудаковато и при этом органично.

Спад в карьере пришелся на 2010-е, когда на экраны вышли картины «Турист» и «Ромовый дневник». И если в первой зрителей ждала просто унылая история с голливудской парой мечты Анджелина Джоли и Джонни Депп, то вторая обернулась для актера настоящим проклятием.

Почему отношения Деппа с Эмбер Хёрд обсуждал весь мир

В 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник» по роману Хантера С. Томпсона Джонни познакомился с блондинкой Эмбер Хёрд. Несмотря на то что во время съемок актеры состояли в других отношениях, это не помешало им закрутить роман. Они поженились в 2015 году и развелись в 2016-м. Брак не продлился и года, но о его последствиях говорил весь мир.

Хёрд настаивала, что во время совместной жизни Депп постоянно издевался над ней, изменял и насиловал. По словам актрисы, в 2015 году Депп набросился на нее, будучи в состоянии наркотического опьянения. У них завязалась драка, после которой, по словам Хёрд, муж изнасиловал ее бутылкой.

Депп все отрицал и подчеркивал, что никогда не поднимал руку на женщину. По словам актера, Эмбер шантажировала его суицидом. В пользу Джонни свидетельствовали Ева Грин, Кейт Мосс и Пол Маккартни. И в итоге актер выиграл суд. Присяжные решили, что актриса должна выплатить бывшему супругу $10 млн компенсации за ущерб и $5 млн штрафных санкций.

Весь мир следил за бурным разбирательством бывших супругов в режиме реального времени. СМИ смаковали всё новые подробности личной жизни актеров и обвинения в адрес друг друга. В итоге полтора месяца судебных разбирательств разрушили карьеру Деппа. Он потерял роль в третьей части франшизы «Фантастические твари» и лишился всех рекламных контрактов с парфюмерными компаниями. Актер снялся в двух первых частях фантастической саги и должен был стать главным злодеем волшебного мира во вселенной Гарри Поттера, но в результате судебных тяжб его заменили на Мадса Миккельсена. А сам Депп из звезды мирового масштаба стал самым «отмененным» актером Голливуда.

Сможет ли Депп восстановить карьеру

Восстановить карьеру актера попробовал режиссер Кеннетт Брана. Он снял Деппа в экранизации знаменитого детектива Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“». Однако зрители сочли картину скучной и безвкусной. Вторую попытку Джонни предпринял с фильмом «Великий» о знаменитом военном фотографе Юджине Смите, где он не только сыграл главную роль, но и выступил продюсером. Лента также не заинтересовала критиков и зрителей.

А вот третья попытка принесла успех. 16 мая 2023 года 76-й Каннский кинофестиваль открыла историческая драма «Жанна Дюбарри» режиссера и партнерши Деппа Майвенн. Картина рассказывает о сложных отношениях короля Людовика XV и его официальной фаворитки. Самого монарха сыграл Джонни Депп. Это его первая главная роль за три года. Несмотря на то что критики не назвали картину удачным возвращением актера в профессию, у поклонников было другое мнение.

Когда Депп шел по красной дорожке, зрители приветствовали его семиминутными овациями. Они держали в руках плакаты с надписями «Мы любим Джонни», «Да здравствует Джонни!» и выкрикивали признания в любви. После показа драмы «Жанна Дюбарри» актер расплакался во время аплодисментов.

Поклонники Деппа по всему миру ждут новые картины с его участием, а он относится к ситуации философски. Сам актер высказался так: «Я не чувствую никакой „отмены“, потому что не думаю о Голливуде. Мне больше не нужен Голливуд».

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