Джонни Депп: биография и его жёны Как складывалась карьера одного из самых талантливых актеров Голливуда

Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сложно найти человека, который никогда не слышал о Джонни Деппе и не интересовался его биографией. Его герои в фильмах отличаются удивительным обаянием и запоминаются с первых кадров. Он не только талантливый актер, но и сам пишет сценарии, снимает и продюсирует фильмы. Недаром его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажем обо всех достижениях Деппа, его биографии и личной жизни.

Кратко о самом интересном в биографии Деппа

Появился на свет будущий гений 9 июня 1963 года в городке Оуэнсборо. Отец, в честь которого и назвали ребенка, много времени проводил на стройках в должности инженера. Мама, Бетти-Сью, трудилась в кафе, подавала еду и напитки. Всего в семье было четверо детей, но времени на проявление любви к ним у родителей особо не было. Такое начало жизни Деппа не обещало особых успехов.

Единственным человеком, который поддерживал ребенка, был его дедушка по отцовской линии. Когда мальчику было девять лет, он умер. Это событие повлияло на Деппа, и в биографии появились те факты, которых могло и не быть.

Он перестал слушаться родителей, постоянно ругался. В 12 лет уже начал курить, появились проблемы в школе. Когда ему было 15 лет, родители развелись. Это стало началом его самостоятельного пути.

Интересный факт из биографии Деппа — он не получил высшее образование и даже не окончил школу. После ухода из дома он подрабатывал гитаристом, в составе коллектива «Детки» играл в ночных клубах.

Фото: GonÃ�Alo Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джонни Депп: биография, личная жизнь

В 16-летнем возрасте Депп принял судьбоносное решение, которое определило его дальнейшую жизнь. Он переехал в Лос-Анджелес. Денег не хватало на самое необходимое. Мало кто знает такие факты из биографии и личной жизни Деппа, как то, что он ночевал в автомобиле знакомого или продавал канцелярские принадлежности. Выход из житейских трудностей он видел в творчестве, поэтому вечерами тренировался и сочинял новые мелодии. Но помощь пришла совсем с другой стороны.

Важным событием в биографии и личной жизни Деппа было знакомство с гримершей Лори Энн Эллисон. Она стала его первой супругой и активно поддерживала все начинания мужа. Благодаря своим знакомым она добилась встречи с Николасом Кейджем. Джонни хотел, чтобы его мелодию использовали при озвучивании фильма «Кошмар на улице Вязов». Его желание исполнилось, кроме того, он совершенно случайно получил одну из ведущих ролей и сыграл Глена Ланца. Так жена Деппа положила начало звездной карьере супруга. Через два года они расстались.

В личной жизни Деппа и его биографии можно выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, съемки в сериале «Джампа Стрит, 21», которые дали толчок развитию всей его карьеры. Актера стали узнавать на улицах, а продюсеры начали предлагать участие в кинолентах.

Следующий факт в биографии Деппа — контракт с режиссером Тимом Бертоном. Он позвал его в кинопроект «Эдвард руки-ножницы». Благодаря участию в картине актер был номинирован на «Глобус». Затем было еще много фильмов, но особое значение имеют «Пираты Карибского моря». Именно роль разбойника принесла ему «Оскар».

Если рассказывать о биографии Деппа кратко, то следующие фильмы только укрепили его карьеру: «Мрачные тени», «Турист», из последних — «Алиса в Зазеркалье», «Убийство в Восточном экспрессе» были успешно приняты зрителями.

Про Эмбер и остальных жен Деппа

Популярность и привлекательность Деппа не способствовали долгим отношениям с противоположным полом. После первой жены у него было много романов. В возрасте 35 лет он познакомился с Ванессой Паради. Благодаря французскому шарму, таланту, а также модельной внешности певица и актриса стала второй женой Деппа. В счастливом, хоть и неофициальном браке они прожили 14 лет.

По публикациям и отзывам друзей, это были редкие для киноиндустрии гармоничные отношения. Они поддерживали друг друга и в жизни, и в работе, Паради удалось убедить Деппа отказаться от вредных привычек. Пара воспитала двух детей — дочь Лили и сына Джека.

Фото: Lisa O'Connor/Global Look Press Личная жизнь Джонни Деппа

Следующей женой Деппа стала Эмбер Херд. В отличие от предыдущих отношений, актер узаконил брак. Будущие супруги познакомились во время работы над фильмом «Ромовый дневник». Сценарий с любовной интригой, прекрасное место для съемок в Пуэрто-Рико помогли перенести романтические события в реальную жизнь. Бывшая жена Деппа получила прекрасный особняк и ни в чем не упрекнула актера. Они остались друзьями.

Коллеги по съемочной площадке вспоминают, что будущая жена Деппа Херд очень сильно старалась понравиться избраннику. Она разделяла его увлечения и восхищалась музыкальным талантом. Конечно, сыграла свою роль и модельная внешность актрисы. Бывшая жена Деппа также отличалась и красотой, и внимательностью, но, видимо, ему захотелось перемен.

Новые отношения он начинал очень романтично. На своем острове на Багамах Депп назвал пляж в честь жены Херд и создал ту же обстановку, что и на съемках фильма, дарил дорогие украшения. Единственным моментом, омрачившим свадьбу, была болезнь мамы актера, из-за которой дату бракосочетания несколько раз переносили.

Но после торжественного события все изменилось. Карьера Эмбер пошла в гору, ей предлагали новые роли, одна лучше другой. К мужу, наоборот, вернулись вредные привычки, ему стало сложнее участвовать в съемках. В семье возникали конфликты, дети перестали общаться с новой женой Деппа. При этом внешне все выглядело благополучно — они часто посещали разные мероприятия и выглядели влюбленной парой.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Жены Джонни Деппа

Бывшая жена Деппа пыталась помочь вернуть актера к здоровому образу жизни, но в чужой семье свои порядки. Спокойствие и мир не устраивали яркую, дерзкую Эмбер. Различными способами она привлекала внимание прессы. Например, известен случай, когда Херд полетела на съемки к мужу в Австралию и взяла двух йоркширских терьеров. Питомцев не отправили на ветеринарный контроль, пришлось платить штраф. Супруги были вынуждены принести публичные извинения.

Очередные именины в 2016 году Херд отпраздновала с подружками, а через несколько недель подала документы на расторжение брака. Так Эмбер стала очередной бывшей женой Деппа. Отступные в несколько миллионов она перечислила в фонд помощи детям. Но на этом история не закончилась, следующим этапом был суд Деппа с женой.

Депп: суд с женой

Через семь дней после расторжения брака Херд написала заявление в полицию, обвинив бывшего супруга в нанесении побоев. Это событие в биографии Деппа кратко изложили во многих СМИ. До сих пор нет однозначного мнения, кто из сторон прав. Бывшая жена Деппа и ее дети выступили в поддержку актера и сказали, что такого поведения за все 14 лет совместной жизни с его стороны не было.

В качестве доказательства обвинения в нанесении побоев на суде с Деппом Херд показала снимки с синяками на лице. Весь процесс длился полтора месяца. Актер отказался принять обвинения и заявил, что не поднимал руку на женщин. Знакомые супругов предположили, что бывшая жена Деппа Эмбер могла сама нанести ему вред.

По словам охранников обвиняемого, они неоднократно видели следы побоев на его лице. Тем временем известие о том, что Депп судится с женой, оказало разрушительное влияние на карьеры бывших супругов. Актрисе ограничили выбор ролей, а Джонни отказали в участии в продолжении фильма «Фантастические твари». История закончилась тем, что Херд отозвала обвинения в домашнем насилии.

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press Бывшая жена Джонни Деппа

В 2018 году актриса написала статью, где упомянула о том, что у нее был опыт, в котором она пережила насилие со стороны близких. В прессе появилось очередное сообщение о том, что Депп судится с женой, хотя они уже не состояли в отношениях. Он прочитал материал и обвинил Херд в клевете. Конфликт закончился победой актера. По решению суда ему должны выплатить $15 млн.

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