Изнасилование бутылкой, измена с Маском: Депп и Хёрд дали показания в суде

В штате Вирджиния продолжается суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, начавшийся 12 апреля. Актёр подал иск против бывшей жены, ранее обвинившей его в домашнем насилии, и оценил ущерб репутации и карьере в 50 млн долларов. Хёрд сделала ответное заявление и потребовала от экс-супруга компенсацию в 100 млн долларов. Перед присяжными выступили адвокаты сторон и первые свидетели. Теперь в суде ждут миллионера Илона Маска и артиста Джеймса Франко, чтобы доказать или опровергнуть факт измены актрисы. Новые подробности трёхмесячного брака звёзд Голливуда, в котором не могут разобраться больше пяти лет, — в материале NEWS.ru.
Хёрд — жертва насилия или искусный манипулятор?
Первыми на заседании выступили адвокаты Джонни Деппа. Они настаивают на том, что Хёрд в 2016 году выдвинула ложные обвинения против актёра. Тогда актриса заявила, что бывший муж применял к ней физическое насилие. Юристы
В 2018 году актриса
Она позиционировала себя лицом движения MeToo, благонравной представительницей женщин всего мира, которые действительно пострадали от насилия. Доказательства покажут, что этот образ ложный, — заявил адвокат Деппа Бен Чу.
Во время
Но когда Хёрд осознала всю серьёзность своих обвинений, она запаниковала и выдумала сексуальное насилие. За 58 лет жизни мистера Деппа ни одна женщина не обвиняла его в насилии, и ни у кого в Голливуде или во всём мире не было причин считать его насильником, — отметил адвокат.
Хёрд, как считают юристы Деппа, использовала образ жертвы, чтобы повысить свою известность. На деле же она, по их словам, «очень проблемный, манипулирующий окружающими человек».
«Депп сидел на кокаине вместе с Мэрилином Мэнсоном»
Адвокаты Хёрд, напротив,
Депп был в трёхдневной отключке, вызванной наркотиками и алкоголем, во время которой надругался над Эмбер и совершил над ней сексуальное насилие бутылкой от ликёра, — отметил адвокат Хёрд Бен Роттенборн.
Защитники Хёрд отрицают, что её статья в Washington Post привела к «отмене» актёрской карьеры Деппа. По их словам, Эмбер «вовсе не имела в виду Деппа», когда писала о том периоде их совместной жизни. Актриса считает, что «увольнение Джонни из всех проектов просто совпало с выходом статьи».
Более того, Хёрд обвинила бывшего мужа в том, что по его вине лишилась достойной карьеры в Голливуде. И за последние годы её единственной крупной ролью в кино была принцесса Мера в фильме «Аквамен».
Адвокаты актрисы назвали ложью утверждения о том, что их доверительница «кинула в Деппа бутылку водки, а осколки стекла отрезали актёру кончик пальца». По их версии, это был «акт самовредительства».
Суд услышит от экспертов показания о травме пальца и о том, насколько фантастична версия Деппа. Но о том, что всю неделю до этого Депп сидел на кокаине вместе с Мэрилином Мэнсоном, мистер Депп суду рассказывать не захочет, — заключил Роттенборн.
Впрочем, тот факт, что Хёрд действительно однажды ударила Деппа в присутствии своей сестры в самом начале их совместной жизни, адвокат отрицать не стал.
«Пожелал увидеть, чтобы гниющий труп Хёрд разлагался в чёртовом багажнике»
В защиту актёра вступила сестра и менеджер Деппа Кристи Дембровски. Она
Ещё одним свидетелем в суде стал художник Исаак Барух, друг Джонни Деппа. Он
Согласно
По словам Андерсон, Хёрд «пришла в бешенство» во время одного из споров о зарплате.
Она вскочила со стула, приблизилась примерно в четырёх дюймах от моего лица и стала кричать, как я смею просить зарплату, которой не заслуживаю, — вспомнила бывшая помощница актрисы.
В течение ближайших полутора месяцев адвокаты продолжат представлять доказательства. Особое внимание суда сосредоточено на предполагаемом видео интимных встреч Эмбер Хёрд с Илоном Маском и Джеймсом Франко, а также возможных показаниях знаменитостей. По мнению экспертов, если подлинность разоблачающего Хёрд видео подтвердится, это приблизит Деппа к победе в суде.