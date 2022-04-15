Изнасилование бутылкой, измена с Маском: Депп и Хёрд дали показания в суде

В штате Вирджиния продолжается суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, начавшийся 12 апреля. Актёр подал иск против бывшей жены, ранее обвинившей его в домашнем насилии, и оценил ущерб репутации и карьере в 50 млн долларов. Хёрд сделала ответное заявление и потребовала от экс-супруга компенсацию в 100 млн долларов. Перед присяжными выступили адвокаты сторон и первые свидетели. Теперь в суде ждут миллионера Илона Маска и артиста Джеймса Франко, чтобы доказать или опровергнуть факт измены актрисы. Новые подробности трёхмесячного брака звёзд Голливуда, в котором не могут разобраться больше пяти лет, — в материале NEWS.ru.

Хёрд — жертва насилия или искусный манипулятор?

Первыми на заседании выступили адвокаты Джонни Деппа. Они настаивают на том, что Хёрд в 2016 году выдвинула ложные обвинения против актёра. Тогда актриса заявила, что бывший муж применял к ней физическое насилие. Юристы утверждают , что Хёрд подделала следы побоев и заявила о них через несколько дней после того, как рассталась с бывшим мужем.

В 2018 году актриса написала колонку о домашнем насилии в газету The Washington Post. Она не упомянула в своём тексте бывшего мужа, но юристы актёра считают, что в статье были явные, но не имеющие оснований отсылки к браку Деппа и Хёрд. Это, по мнению истца, негативно отразилось на репутации артиста и его карьере.

Она позиционировала себя лицом движения MeToo, благонравной представительницей женщин всего мира, которые действительно пострадали от насилия. Доказательства покажут, что этот образ ложный, — заявил адвокат Деппа Бен Чу.

Эмбер Хёрд Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время прений сторон он обратил внимание суда, что ранее Хёрд не выдвигала подобных обвинений против Деппа и «это не было частью её заявлений о домашнем насилии в 2016 году».

Но когда Хёрд осознала всю серьёзность своих обвинений, она запаниковала и выдумала сексуальное насилие. За 58 лет жизни мистера Деппа ни одна женщина не обвиняла его в насилии, и ни у кого в Голливуде или во всём мире не было причин считать его насильником, — отметил адвокат.

Хёрд, как считают юристы Деппа, использовала образ жертвы, чтобы повысить свою известность. На деле же она, по их словам, «очень проблемный, манипулирующий окружающими человек».

«Депп сидел на кокаине вместе с Мэрилином Мэнсоном»

Адвокаты Хёрд, напротив, заявили , что докажут аморальность Деппа. А именно его «одержимость жаждой мести». По оценке юристов актрисы, актёр сам характеризовал себя как «монстра». Помимо этого, он занимался «сокрушительным злоупотреблением наркотиками и алкоголем, а ближе к концу супружеской жизни изнасиловал свою жену».

Депп был в трёхдневной отключке, вызванной наркотиками и алкоголем, во время которой надругался над Эмбер и совершил над ней сексуальное насилие бутылкой от ликёра, — отметил адвокат Хёрд Бен Роттенборн.

Защитники Хёрд отрицают, что её статья в Washington Post привела к «отмене» актёрской карьеры Деппа. По их словам, Эмбер «вовсе не имела в виду Деппа», когда писала о том периоде их совместной жизни. Актриса считает, что «увольнение Джонни из всех проектов просто совпало с выходом статьи».

Джонни Депп Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более того, Хёрд обвинила бывшего мужа в том, что по его вине лишилась достойной карьеры в Голливуде. И за последние годы её единственной крупной ролью в кино была принцесса Мера в фильме «Аквамен».

Адвокаты актрисы назвали ложью утверждения о том, что их доверительница «кинула в Деппа бутылку водки, а осколки стекла отрезали актёру кончик пальца». По их версии, это был «акт самовредительства».

Суд услышит от экспертов показания о травме пальца и о том, насколько фантастична версия Деппа. Но о том, что всю неделю до этого Депп сидел на кокаине вместе с Мэрилином Мэнсоном, мистер Депп суду рассказывать не захочет, — заключил Роттенборн.

Впрочем, тот факт, что Хёрд действительно однажды ударила Деппа в присутствии своей сестры в самом начале их совместной жизни, адвокат отрицать не стал.

«Пожелал увидеть, чтобы гниющий труп Хёрд разлагался в чёртовом багажнике»

В защиту актёра вступила сестра и менеджер Деппа Кристи Дембровски. Она заявила , что «Джонни никогда не проявлял насилия, однако действительно принимает слишком много лекарств». Сторона Деппа предоставила суду снимки, на которых Эмбер Хёрд проводит ночные встречи с Илоном Маском и Джеймсом Франко. Маска и Франко пригласили в суд для дачи показаний, но по законам штата Вирджиния делать это они не обязаны.

Илон Маск Patrick Pleul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ещё одним свидетелем в суде стал художник Исаак Барух, друг Джонни Деппа. Он признался , что однажды актёр прислал ему сообщение, в котором пожелал увидеть, чтобы «гниющий труп Хёрд разлагался в чёртовом багажнике Honda Civic».

Согласно информации Fox News, Барух назвал обвинения Хёрд «злонамеренной ложью» и заверил, что они сильно повлияли на семью Деппа. Присяжным также представили видеопоказания бывшей личной помощницы Эмбер Хёрд Кейт Андерсон. Та заявила, что актриса часто оскорбляла её и постоянно впадала в «слепую ярость».

По словам Андерсон, Хёрд «пришла в бешенство» во время одного из споров о зарплате.

Она вскочила со стула, приблизилась примерно в четырёх дюймах от моего лица и стала кричать, как я смею просить зарплату, которой не заслуживаю, — вспомнила бывшая помощница актрисы.

В течение ближайших полутора месяцев адвокаты продолжат представлять доказательства. Особое внимание суда сосредоточено на предполагаемом видео интимных встреч Эмбер Хёрд с Илоном Маском и Джеймсом Франко, а также возможных показаниях знаменитостей. По мнению экспертов, если подлинность разоблачающего Хёрд видео подтвердится, это приблизит Деппа к победе в суде.