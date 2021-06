Юрист объяснила, почему Эмбер Хёрд не накажут за ложь против Деппа

https://static.news.ru/photo/e8bb4338-c2a8-11eb-b5d7-96000091f725_660.jpg Эмбер Хёрд Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Громкий судебный процесс между экс-супругами — звёздами кинематографа Эмбер Хёрд и Джонни Деппом — давно закончился, но знаменитости почему-то не успокоились. В западных СМИ появилась информация о том, что актриса лжесвидетельствовала против бывшего мужа: якобы Хёрд приукрасила жалобы на домашнее насилие, и что дело взял на контроль суд. Слухи сразу опровергла адвокат женщины Элейн Бредехофт. Юрист объяснила, что за ложь её клиентку никак не накажут, передаёт портал Radar Online.

Срок давности за лжесвидетельство в [американском штате] Калифорния составляет три года, и он давно истёк. Поэтому любое расследование и обвинение, а тем более приговор со штрафом или тюремным заключением, невозможны, — отметила Бредехофт.

Она добавила, что в распространении сплетен виноват Депп, якобы, именно артист с помощью слухов хотел повлиять на присяжных.

Депп и Хёрд поженились в феврале 2015 года, но уже через год их союз распался. Позднее Депп подал иск к бывшей жене и потребовал $50 млн за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В ноябре 2020-го Высокий суд Лондона отказался признавать клеветой публикации газеты The Sun о Джонни Деппе. Таблоид в 2018 году написал, что актёр избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд. Слушания по иску Деппа против The Sun шли с лета. В материале газеты, ставшем поводом для разбирательств, сообщалось, что в 2016 году актёр подверг Хёрд «трёхдневным мучениям с физическим насилием». Бывшая жена уверяет, что Депп в тот период много пил и принимал наркотики. Актёр категорически отрицает, что когда-либо совершал физическое насилие в отношении девушки.

