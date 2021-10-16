Создатели «Аквамена» показали видео со съёмок сиквела

В сети появился тизер-трейлер со съёмочной площадки второй части кинокартины «Аквамен». Джейсон Момоа рассказывает фанатам, что очень гордится фильмом и с нетерпением ждёт его выхода. При этом режиссёр Джеймс Ван предупредил поклонников, что фильм станет более «зрелым». Видеоролик опубликован на YouTube канале JoBlo Movie Trailers.

В опубликованных кадрах попали отдельные эпизоды из нового фильма, а также оригинальные рисунки художников картины. Накануне американский актёр Дольф Лундгрен разместил в Instagram снимок со съёмок сиквела. Тем самым он подтвердил участие в продолжении этого супергеройского фильма.

Ранее на официальном канале Warner Brothers на YouTube был опубликован новый трейлер фильма о Бэтмене режиссёра Мэтта Ривза. В опубликованных кадрах впервые появились Женщина-кошка, Пингвин, а также дворецкий Альфред в исполнении Энди Серкиса.

Главную роль в кинокартине исполняет Роберт Паттинсон. По словам режиссёра, фильм не будет историей становления героя, но расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей. Премьера фильма состоится 3 марта 2022 года.