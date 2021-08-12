Женщин-режиссёров разгневало вручение престижной премии Джонни Деппу

↵Женщины-режиссёры в Испании разгневались после получения американским актёром Джонни Деппом престижной премии, передаёт портал Associated Press. Артиста поощрили на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне — его отметили высшей наградой за вклад в индустрию, после чего руководитель испанской ассоциации женщин-кинематографисток Кристина Андреу заявила, что организация очень удивлена таким шагом.

Это плохо говорит о фестивале и его руководстве. Это несёт ужасный посыл общественности: «Неважно, что вы абьюзер, если вы хороший актёр», — заявила Андреу.

В феврале 2015-го Депп женился на актрисе Эмбер Хёрд, но через год брак распался. Позже уже бывшая возлюбленная обвинила мужчину в избиениях. Депп подал иск к экс-супруге и потребовал $50 млн за публикацию в газете The Washington Post, где она назвала себя жертвой домашнего насилия. Актёр подчеркнул, что её высказывание является клеветой.

В начале августа 2021-го Депп выиграл судебное разбирательство против бывшей жены, скандально известной актрисы Эмбер Хёрд. Девушка обещала направить $7 млн, полученных при разводе с актёром, на благотворительность. Однако, по информации бывшего адвоката Деппа Эндрю Колдекотта, больница, в которую Эмбер должна была отправить деньги, не получила никаких пожертвований.

В свою очередь юристы The Sun заявили, что экс-супруга Деппа не лгала о своих намерениях и что она будет выплачивать обещанную сумму в течение 10 лет. По результатам судебных разбирательств Американский союз защиты гражданских свобод должен обнародовать документы, подтверждающие зачисления Хёрд в фонд.

По мнению юристов Деппа, клевета Эмбер о благотворительных пожертвованиях могла повлиять на решение суда в деле против таблоида The Sun, которое актёр проиграл в 2020 году. В 2018-м издание назвало Деппа «избивателем жён», опираясь на обвинения Хёрд в жестоком обращении. В том деле актёр выступил истцом, а его экс-супруга — главным свидетелем обвиняемой стороны.

Ранее сообщалось о голливудских актёрах, пострадавших от обвинений в насилии. Среди них — Депп, Шайа Лабаф и Кевин Спейси.