16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены

09:14, 02 августа 2021
Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены Фото: David Zorrakino/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Звезда «Пиратов Карибского моря», актёр Джонни Депп, выиграл судебное разбирательство против бывшей жены, скандально известной актрисы Эмбер Хёрд. Об этом пишет USA Today.

Мистер Депп очень доволен решением суда, — отметил адвокат Деппа Бенджамин Чу.

Хёрд обещала направить $7 млн, полученных при разводе с актёром, на благотворительность. Однако, по информации бывшего адвоката Деппа Эндрю Колдекотта, больница, в которую Эмбер должна была отправить деньги, не получила никаких пожертвований.

В свою очередь юристы The Sun заявили, что экс-супруга Деппа не лгала о своих намерениях и что она будет выплачивать обещанную сумму в течение 10 лет. По результатам судебных разбирательств Американский союз защиты гражданских свобод должен обнародовать документы, подтверждающие зачисления Хёрд в фонд.

По мнению юристов Деппа, клевета Эмбер о благотворительных пожертвованиях могла повлиять на решение суда в деле против таблоида The Sun, которое актёр проиграл в 2020 году. В 2018-м издание назвало Деппа «избивателем жён», опираясь на обвинения Хёрд в жестоком обращении. В том деле актёр выступил истцом, а его экс-супруга — главным свидетелем обвиняемой стороны.

Ранее сообщалось о голливудских актёрах, пострадавших от обвинений в насилии. Среди них — Депп, Шайа Лабаф и Кевин Спейси.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео