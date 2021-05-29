Что потеряли талантливые актёры Голливуда после скандалов

Культура отмены, или «новая этика», стала проявлением глобальных трендов. Благодаря cancel culture общество может привлечь к ответственности любую знаменитость за социальные или этические нарушения.

Безусловно, культура отмены уже отметилась хорошей «работой» как в России, так и за рубежом. Из-за своих ошибок талантливые актёры, режиссёры, телеведущие и музыкальные исполнители потеряли свои многообещающие проекты. Внимание NEWS.ru привлекли актёры Голливуда. Рассказываем громкие скандалы Кевина Спейси, Джонни Деппа и Шайи Лабафа, а также о том, где они сейчас.

Джонни Депп

Одним из крайних громких скандалов в Голливуде стал суд Джонни Деппа. Звезда «Пиратов Карибского моря» проиграл в прошлом году серьёзное дело о клевете против британской газеты The Sun. В статье 2018 года сообщалось, что Депп избивал свою экс-супругу актрису Эмбер Хёрд. Актёры развелись в 2017 году. Годом ранее пара подписала соглашение, согласно которому Хёрд должна была отозвать свои обвинения в домашнем насилии, а Депп — выплатить ей $7 млн.

Из аргументов в пользу актёра нашлись только его слова о том, что он никогда не поднимал руку на жену и несколько фотографий синяков, полученных, по словам Деппа, от Хёрд. Информацию также подтвердило издание Daily Mail, которое опубликовало соответствующие аудиозаписи.

Джонни Депп David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эмбер получила обещанные деньги и отозвала обвинения, однако в 2019 году девушка начала активно выступать против домашнего насилия. Тогда актриса в статусе посланника НКО «Американский союз защиты гражданских свобод» призналась, что неоднократно сталкивалась с насилием ещё будучи подростком. Также она заявила, что почувствовала давление, когда прервала молчание. Статью опубликовал таблоид The Sun. Тут и отреагировал Депп, подав иск о клевете на $50 млн.

По словам актёра, Хёрд сама распускала руки. У девушки, однако, набралось гораздо больше конкретных аргументов, посчитал суд. В рамках дела были изучены 14 предполагаемых случаев, когда Депп, по словам Хёрд, применял к ней насилие. Суд счёл 12 из них доказанными, «согласно гражданским стандартам». Каждый инцидент кратко описывала газета The Guardian.

Высокий суд Лондона на основании леденящих кровь рассказов Хёрд о многочисленных побоях 2 ноября 2020 года согласился с тем, что статья британского таблоида является правдивой. Экс-супруга актёра обещала в суде пожертвовать $7 млн на благотворительность. На днях стало известно, что Депп и его адвокат считают это фикцией и намерены уличить девушку во лжи.

Чем же обернулась карьера голливудского актёра после скандала? Сразу после суда стало известно, что Депп не будет сниматься в третьей части франшизы «Фантастические твари». Об этом он сообщил в своём Instagram. По словам Деппа, контракт между ним и Warner Bros. был расторгнут по инициативе студии.

Позже СМИ сообщили , что из-за клейма насильника он также потерял роль иллюзиониста Гарри Гудини. Помимо этого, Депп, во многом прославившийся благодаря роли пирата Джека Воробья, не сможет вернуться к этому образу в рамках франшизы «Пираты Карибского моря». Наконец, последней известной «отменой» стало решение Netflix — стриминг-сервис убрал из библиотеки все фильмы с участием актёра. При этом в американском Netflix доступны фильмы других кинематографистов, обвинённых в насилии. Среди них — «Джанго освобождённый» и «Омерзительная восьмёрка», спродюсированные Харви Вайнштейном. В библиотеке также остались «Ярость» и «Американская милашка», в которых сыграл Шайа Лабаф.

Шайа Лабаф

Актёр Шайа Лабаф должен был отметиться в этом году на премиях за роль в фильме «Фрагменты женщины». Не вовремя для звезды певица FKA Twigs, с которой он состоял до 2019 года в отношениях, обвинила его в насилии. Исполнительница подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, но давайте по порядку.

Лабаф и FKA Twigs познакомились в 2018 году на съёмках фильма «Милый мальчик». Союз продлился сравнительно недолго — уже через год пара рассталась. Никто и не предполагал, что у возлюбленных были серьёзные проблемы до тех пор, пока Талия Дебретт Барнетт — так зовут FKA Twigs — не рассказала всем страшные истории из их совместной жизни.

Шайа Лабаф ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

В иске против актёра Барнетт заявила, что незадолго до разрыва отношений Лабаф, находясь за рулём машины, отстегнул ремень безопасности и пригрозил устроить аварию, если певица не признается ему в любви. Девушка испугалась и решила выйти из машины, однако, по её словам, Лабаф напал на неё и заставил вернуться. Кроме того, Шайа хранил возле кровати заряженный пистолет и устраивал певице по ночам скандалы. Однажды он даже начал её душить прямо посреди ночи, призналась знаменитость. Вероятно, суду хватило бы и этой информации, однако, по историям певицы, Лабаф оказался настоящим психом — актёр, со слов FKA Twigs, намеренно заразил её венерическим заболеванием. На вопрос о том, почему девушка не заявила в полицию, она ответила, что боялась навредить карьере возлюбленного. Кроме того, певица думала, что ей никто не поверит или рассказ просто не воспримут всерьёз.

Певицу поддержала стилистка Кэролин Фо, которая также была ранее в отношениях с Лабафом. Девушка выступила в суде свидетельницей, рассказав, как однажды актёр прижал её к кровати и ударил, после чего у неё пошла кровь. Пара встречалась с 2010 по 2011 год. FKA Twigs и далее не оставалась без поддержки — к звезде также присоединилась австралийская певица Сиа Ферлер (Sia). Она назвала Шайю патологическим лжецом, заявив, что он обманом заставил её участвовать в измене.

Сам Лабаф не признал всех обвинений, однако не стал отрицать, что в прошлом часто причинял боль близким людям.

У меня нет оправданий моей агрессии и алкоголизму. <...> Мне стыдно за эту историю и жаль тех, кого я обидел. Больше мне нечего сказать, — прокомментировал скандал актёр, добавив, что он считает себя обязанным «дать женщинам возможность высказаться и принять ответственность за содеянное».

С Лабафом на фоне скандала расторгло (по обоюдному согласию) контракт голливудское агентство по продвижению талантов CAA, а Netflix убрал имя актёра из списка выдвигаемых на премию «Оскар» артистов (Лабаф снялся в фильме стримингового сервиса «Фрагменты женщины»). Позднее его напарницу по фильму Ванессу Кирби номинировали на премию, однако награда за лучшую женскую роль ушла Фрэнсис Макдорманд.

Кевин Спейси

Скандал Кевина Спейси, пожалуй, один из самых громких и первых в истории существования cancel culture, после Харви Вайнштейна. Неприятная история всплыла в 2017 году — актёр Star Trek Энтони Рэпп первым рассказал о сексуальных домогательствах со стороны лауреата премии «Оскар». В интервью Buzzfeed News он заявил , что Спейси приставал к нему, когда Энтони было всего 14 лет. Актёр, которому сейчас 46, утверждает, что история случилась на вечеринке в 1986 году (Спейси тогда было около 27 лет). Звезда «Карточного домика» лёг сверху на Рэппа и «попытался соблазнить» несовершеннолетнего мальчика. Обвинённый актёр не стал молчать и сразу прокомментировал инцидент, сказав, что ничего не помнит, так как был пьян. Тогда же Спейси признался, что имел интимные отношения как с мужчинами, так и с женщинами и сейчас «выбирает жить как гей».

На этом история не закончилась. Вслед за Рэппом о непристойном поведении актёра на площадке заявили восемь членов съёмочной группы сериала «Карточный домик», где Кевин исполнял главную роль. Тогда реагировать уже начал Netflix. Кроме того, с заявлениями о сексуальных домогательствах выступили 20 сотрудников театра Old Vic, где Спейси на протяжении 11 лет был художественным руководителем.

В общей сложности о домогательствах со стороны Спейси заявили более 20 человек, однако прокуратура округа Лос-Анджелес отказалась предъявлять обвинения актёру. Ведомство объяснило это тем, что истёк срок давности предполагаемого преступления. Знаменитость, в свою очередь, принёс публичные извинения.

Кевин Спейси kevinspacey/instagram.com

В 2021 году Спейси вновь обвинили в приставании к коллегам всё по тому же сериалу. Сейчас звезда Голливуда судится со своим экс-работодателем — студией Media Rights Capital. Компания требует возместить ей ущерб в десятки миллионов долларов из-за якобы негативного влияния поведения Спейси на репутацию проекта. Артист подал встречный иск, утверждая, что Media Rights Capital должна ему деньги.

Что потерял Спейси после скандала:

Netflix сначала объявил о закрытии сериала после шестого сезона, а позднее уволил актёра;

сериала после шестого сезона, а позднее уволил актёра; сервис отказался выпускать ленту «Гор» со Спейси в главной роли;

Международная академия телевизионных искусств и наук объявила , что Спейси больше не светит специальная премия «Эмми»;

, что Спейси больше не светит специальная премия «Эмми»; агентство CAA (Creative Artists Agency) и компания Polaris PR отказались сотрудничать с ним;

Спейси вырезали из уже снятого фильма «Все деньги мира». Его заменил Кристофер Пламмер;

Кристофер Пламмер; фреску с изображением актёра убрали с офисного здания в Манчестере.

Несколько лет актёра не приглашали в кино, однако на днях стало известно, что Спейси вернётся на экраны впервые за четыре года. Он сыграет роль детектива в итальянской ленте L'uomo Che Disegno Dio («Человек, нарисовавший бога»). В качестве режиссёра выступит Франко Неро.

Культура отмены или потеря талантов?

Безусловно, описанные случаи — это не просто культура отмены. Во-первых, судьбу звёзд решал суд, а не общество. Во-вторых, речь идёт о судебных исках, а не публикациях в социальных сетях. В то же время примерами cancel culture здесь служат реакции стриминг-платформ, театров, заявления других знаменитостей и простых людей. Актёры и другие знаменитости в таком случае лишаются проектов, однако, как мы видим из примеров, не навсегда и далеко не всех (ранние фильмы, удалённые с платформы, остаются как минимум в Интернете).

Однако тут всё равно рождается вопрос: а стоит ли отделять талантливую игру актёра от личности? Однозначного ответа, подходящего для всех, пожалуй, никогда не будет. Однако каждый зритель и фанат конкретного обвиняемого может ответить на него себе сам. Знаменитостям же остаётся оперативно подстраиваться под постоянно развивающиеся этические нормы, становиться лучше и смириться с тем, что деньги и слава не скроют ошибки, беззаконие и непристойное поведение.