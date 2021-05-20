Джонни Депп подал в суд на бывшую жену, чтобы раскрыть её враньё

https://static.news.ru/photo/8b982c18-ba0e-11eb-8839-96000091f725_660.jpg Джонни Депп Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актёр Джонни Депп подал в суд на бывшую жену, актрису Эмбер Хёрд, передаёт Daily Mail. Она обещала в суде по громкому делу с участием Деппа и таблоида The Sun полученные после развода $7 млн пожертвовать на благотворительность, однако актёр и его адвокат считают это фикцией и намерены уличить девушку во лжи.

Актриса в 2016 году после скандального разрыва с супругом заявила, что деньги Деппа ей не нужны. Тогда она обещала передать по $3,5 млн двум организациям. В январе СМИ узнало, что больница получила от Эмбер всего $100 тысяч. Депп, в свою очередь, обратил внимание на появившуюся информацию и решил выяснить через суд, сколько денег на самом деле передала его неожиданно расщедрившаяся бывшая возлюбленная.

Иск был подан к Американскому союзу защиты гражданских свобод (АСЗГС). Джонни Депп уверен, что красивый жест Эмбер повлиял на решение суда в 2020 году, когда он проиграл спор против The Sun. Также известно, что статью о насилии со стороны актёра помогали написать сотрудники АСЗГС.

В материале газеты, ставшем поводом для разбирательств, сообщалось, что в 2016 году Депп подверг Хёрд «трёхдневным мучениям с физическим насилием». Бывшая жена уверяет, что актёр в тот период много пил и принимал наркотики. Он, в свою очередь, категорически отрицает, что когда-либо совершал физическое насилие в отношении девушки.

Сообщалось, что Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с его бывшей женой Эмбер Хёрд. Студия Warner Bros. решила разорвать с ним контракт. Позднее стало известно, что Депп, во многом прославившийся благодаря роли пройдохи-пирата Джека Воробья, больше не вернётся к этому образу в рамках франшизы «Пираты Карибского моря». Кроме того, Netflix убрал из библиотеки все фильмы с участием актёра.