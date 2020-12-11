Певица выдвинула обвинения в насилии против актёра Шайи Лабафа

https://static.news.ru/photo/d85d58c0-3c23-11eb-81d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/dpa

Британская певица Талия Дебретт Барнетт (FKA twigs) подала в суд на звезду «Трансформеров» Шайю Лабафа, обвиняя его в насилии и намеренном заражении заболеванием, передающимся половым путём, и попытке удушения.

Как утверждает певица, во время романа с Лабафом она неоднократно подвергалась физическому и моральному насилию. В частности, однажды актёр якобы угрожал разбить на ходу автомобиль, если ехавшая с ним Барнетт не признается ему в любви, передаёт NYT.

Также, по словам истицы, кинозвезда хватал её за руки и ноги до синяков, пытался задушить, когда она спала, а также заразил венерическим заболеванием, причём сделал это умышленно.

Актёр в ответ на обвинения заявил, что у него нет оправдания его пьянству и агрессии, от которых страдали его близкие люди.

Мне стыдно за эту историю и мне жаль тех, кого я обидел, — сказал Лабаф.

Он отметил, что прошёл курс реабилитации.

34-летний актёр известен ролями в фильмах «Трансформеры», «Нимфоманка», «Ярость», «Война», «Самый пьяный округ в мире» и других. Он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка, сопротивление полицейским и хулиганство.

В октябре 2020 года Шайе Лабафу предъявили обвинения в хулиганстве и мелкой краже после конфликта с мужчиной по имени Тайлер Мёрфи. Инцидент произошёл 12 июня. Согласно заявлению прокурора города Лос-Анджелес, Лабаф подрался с Мёрфи и забрал его шляпу, писал NEWS.ru.