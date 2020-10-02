Шайа Лабаф получил обвинения в хулиганстве и мелкой краже

Американскому актёру Шайе Лабафу предъявили обвинения в хулиганстве и мелкой краже после конфликта с мужчиной по имени Тайлер Мёрфи. Инцидент произошёл 12 июня.
Согласно заявлению прокурора города Лос-Анджелес, Лабаф подрался с Мёрфи и забрал его шляпу,
Представители артиста пока никак не прокомментировали представленную информацию.
Лабаф ранее уже имел проблемы с законом. В 2008-м он на год лишился прав после того, как его задержали за рулём в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В 2014 году он попал под арест за нарушение общественного порядка, а в 2017 году — за употребление алкоголя в публичном месте.
Как писал NEWS.ru, компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом в главной роли. В картине также приняли участие Лана Паррия и Эльпидия Каррильо. Дэвид Эйр также написал сценарий.
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