Шайа Лабаф получил обвинения в хулиганстве и мелкой краже

https://static.news.ru/photo/8fda2daa-04ae-11eb-9290-fa163e074e61_660.jpg Шайа Лабаф Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американскому актёру Шайе Лабафу предъявили обвинения в хулиганстве и мелкой краже после конфликта с мужчиной по имени Тайлер Мёрфи. Инцидент произошёл 12 июня.

Согласно заявлению прокурора города Лос-Анджелес, Лабаф подрался с Мёрфи и забрал его шляпу, передаёт The Hollywood Reporter со ссылкой на уголовный иск, оказавшийся в распоряжении Associated Press. Обвинения были предъявлены 24 сентября.

Представители артиста пока никак не прокомментировали представленную информацию.

Лабаф ранее уже имел проблемы с законом. В 2008-м он на год лишился прав после того, как его задержали за рулём в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В 2014 году он попал под арест за нарушение общественного порядка, а в 2017 году — за употребление алкоголя в публичном месте.

Как писал NEWS.ru, компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом в главной роли. В картине также приняли участие Лана Паррия и Эльпидия Каррильо. Дэвид Эйр также написал сценарий.