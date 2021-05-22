Кевин Спейси впервые снимется в фильме после обвинений в домогательствах

https://static.news.ru/photo/a898bb8e-bc5c-11eb-add4-96000091f725_660.jpg Кевин Спейси Фото: Matthias Balk/Global Look Press

Актёр Кевин Спейси, обвинённый в сексуальных домогательствах, впервые за четыре года снимется в фильме, сообщает ABC со ссылкой на авторов проекта.

Спейси сыграет роль детектива в итальянской ленте L'uomo Che Disegno Dio («Человек, нарисовавший бога»). В качестве режиссёра выступит Франко Неро. В картине также снимется жена режиссёра Ванесса Редгрейв.

Я очень рад, что Спейси согласился сняться в моём фильме. Я считаю его великим актёром и с нетерпением жду начала съёмок, — отметил Неро.

Режиссёр также рассказал, что лента посвящена человеку, который, несмотря на свою слепоту, создаёт скульптуры лиц людей. Спейси должен сыграть роль детектива, который расследует обвинения в педофилии, выдвинутые против слепого художника.

Ранее Спейси вновь обвинили в приставании к коллегам по сериалу «Карточный домик». Сейчас звезда Голливуда судится со своим экс-работодателем — студией Media Rights Capital. Компания требует возместить ей ущерб в десятки миллионов долларов из-за якобы негативного влияния поведения Спейси на репутацию проекта. Артист подал встречный иск, утверждая, что Media Rights Capital должна ему деньги.