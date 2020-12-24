Netflix убрал из библиотеки все фильмы с Джонни Деппом

https://static.news.ru/photo/37a6019e-45ff-11eb-9da4-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп Фото: David Lefranc/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из американской библиотеки Netflix удалили все фильмы с Джонни Деппом. Поводом мог стать скандальный развод с Эмбер Хёрд.

При этом библиотеки сервиса в других странах остались без изменений. В частности, сейчас фильмы с Деппом могут смотреть в Netflix пользователи из России.

Актёр лишился многих контрактов и ролей после того, как бывшая жена обвинила Деппа в рукоприкладстве и оскорблениях. Актёр подал в суд на таблоид The Sun за клевету, но проиграл дело, сообщает телеканал «360».

Пользователи бурно отреагировали на происходящее. Многие из них считают Хёрд главной виновницей скандала.

Тот факт, что они удалили все фильмы Джонни Деппа из американского Netflix, действительно отвратителен, особенно с учётом множественных доказательств, что это он подвергался насилию, а не Хёрд, — написал один из них.

В ноябре Высокий суд Лондона отказался признавать клеветой публикации газеты The Sun о Джонни Деппе. Таблоид в 2018 году написал, что актёр избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд. Слушания по иску Деппа против The Sun шли с лета. В материале газеты, ставшем поводом для разбирательств, сообщалось, что в 2016 году актёр подверг Хёрд «трёхдневным мучениям с физическим насилием». Бывшая жена уверяет, что Депп в тот период много пил и принимал наркотики. Актёр категорически отрицает, что когда-либо совершал физическое насилие в отношении девушки.

Ранее NEWS.ru писал, что Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с его бывшей женой Эмбер Хёрд. Студия Warner Bros. решила разорвать с ним контракт.