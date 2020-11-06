Джонни Депп потерял роль в «Фантастических тварях»

https://static.news.ru/photo/b1ada512-2068-11eb-a3e8-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп Фото: Mark Thomas / Parsons Media/Global Look Press

Актёра Джонни Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с его бывшей женой Эмбер Хёрд.

Как сообщил актёр в своём Instagram, он больше не будет играть Грин-де-Вальда в связи с тем, что студия Warner Bros. решила разорвать с ним контракт.

Он также заверил, что продолжит борьбу против таблоида The Sun. Так, некоторое время назад издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал Хёрд. В связи с этим актёр подал иск в суд, однако проиграл дело, пишет «Экономика Сегодня».

Депп и Хёрд поженились в феврале 2015 года, но уже через год их союз распался. Позднее Депп подал иск к бывшей жене и потребовал $50 млн за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия.

Ранее NEWS.ru писал, что Депп, возможно, сыграет в фильмах супергеройской вселенной Marvel. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Диалог продюсеров с Деппом находится на ранней стадии и официальное предложение актёру не поступало. В настоящее время ему подобрали трёх персонажей.