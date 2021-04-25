Триумф кочевников: кто получил «Оскар» в 2021 году

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар».

В пандемийную эпоху, из-за практически полного отсутствия крупных релизов, победителя заранее предсказывали почти все эксперты — им стала драма о поиске своего места в современном мире «Земля кочевников». Картина Хлои Чжао праздновала победу в трёх номинация — «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Фрэнсис Макдорманд) и «Лучший режиссёр». Причём Чжао оказалась всего второй в истории женщиной, получившей режиссёрскую статуэтку, первой в 2010 году была Кэтрин Бигелоу со своим «Повелителем бури».

В номинации «Лучший актёр» Энтони Хопкинс («Отец») поразил критиков и оставил без посмертного «Оскара» Чедвика Боузмена. «Отец» в итоге отхватил и вторую награду — за лучший адаптированный сценарий.

Лучшим фильмов на иностранном языке стала датская алкокомедия «Ещё по одной».

Лучшим мультфильмом стала «Душа», которая ещё получила награду за лучший саундтрек.

Также по две статуэтки получили «Звуки металла» («Лучший монтаж», «Лучший звук»), «Иуда и чёрный Мессия» («Лучшая песня», «Лучший актёр второго плана»), «Манк» («Лучшая работа оператора» и «Лучшая работа художника-постановщика»), «Ма Рейни: Мать блюза» («Лучший дизайн костюмов», «Лучший грим и причёски»).

Практически единственный крупный релиз 2020 года — «Довод» Нолана — закономерно получил лишь одну награду — за лучшие визуальные эффекты.

«Девушка подающая надежды» была отмечена наградой за лучший оригинальный сценарий.

Фрэнсис Макдорманд (Земля кочевников) imdb.com Земля кочевников imdb.com Юн Ё-джон (Минари) imdb.com Дэниэл Калуя (Иуда и черный мессия) imdb.com Энтони Хопкинс (Отец) imdb.com Ещё по одной imdb.com Эмералд Феннел (Девушка, подающая надежды) imdb.com Душа imdb.com Два далеких незнакомца netflix.com Колетт imdb.com Мой учитель-осьминог netflix.com