https://static.news.ru/photo/3f950552-572c-11ea-8873-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн Фото: Mark Lennihan/AP Photo/ТАСС

Суд в Нью-Йорке признал продюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. В зале суда шесть женщин дали соответствующие показания.

При этом присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения, передаёт The New York times.

Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Против одного из наиболее влиятельных в своё время продюсеров высказались такие звёзды Голливуда, как Ума Турман, Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Вайнштейну может грозить пожизненное заключение. Свою вину он отрицает.

Как писал NEWS.ru, продюсер заявил, что актрисы, обвинившие его в домогательствах, должны помнить его как человека, который внёс вклад в их карьеру.