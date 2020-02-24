Суд в Нью-Йорке признал продюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. В зале суда шесть женщин дали соответствующие показания.
При этом присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения,
Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Против одного из наиболее влиятельных в своё время продюсеров высказались такие звёзды Голливуда, как Ума Турман, Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Вайнштейну может грозить пожизненное заключение. Свою вину он отрицает.
Как писал NEWS.ru, продюсер заявил, что актрисы, обвинившие его в домогательствах, должны помнить его как человека, который внёс вклад в их карьеру.
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