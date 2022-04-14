Twitter готов помешать Маску увеличить свою долю в сервисе

Компания Twitter рассматривает план, при котором американский предприниматель Илон Маск не сможет существенно увеличить свою долю в сервисе. Помешать ему в этом может так называемая ядовитая пилюля. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Twitter рассматривает вариант применения «ядовитой пилюли», которая помешает Илону Маску значительно увеличить свою долю в компании, — сообщили информаторы издания .

«Ядовитой пилюлей» принято называть метод зашиты от враждебного поглощения компании. В этой ситуации акционеры распределяют между собой специальные права, позволяющие в определённые моменты приобрести акции компании на очень выгодных условиях для себя и не выгодных для потенциального покупателя. Целью таких действий является затруднить получение контроля над компанией и сделать её менее привлекательной.

Термин возник в 1980-х годах и происходит от пилюли, которую носили с собой шпионы, принимавшие её, чтобы не попасть на допрос к врагам.

Ранее стало известно, что Маск стал владельцем 9,4% акций компании Twitter/ 14 апреля он заявил, что готов приобрести все 100% акций по цене $54,2 за штуку.с премией в 54% по сравнению с днём, предшествующим началу инвестирования Маска в Twitter и с премией в 38% в сравнении с днём, предшествующим объявлению о данных инвестициях.

Twitter намеревался рассмотреть предложение Маска, но позже владелец акций сервиса, саудовский принц Аль-Валид бен Талал, отклонил предложение.

Также стало известно, что один из акционеров Twitter подал в суд на Маска. Причиной стало то, что он не раскрыл в установленный срок данные о доле в компании и смог приобретать акции по более низкой цене.