Илон Маск заявил, что готов выкупить 100% акций соцсети Twitter

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о готовности выкупить 100% акций социальной сети Twitter, сообщает издание The Verge со ссылкой на письмо бизнесмена. При этом предложение миллиардера отличилось огромной наценкой — за акцию он планирует заплатить $54,2. После его заявления стоимость ценных бумаг компании на предторгах подскочила почти на 12%.

Ацкионеры Twitter получили письмо 13 апреля, в нём Маск утверждает , что компания должна стать частной, чтобы пройти через необходимые преобразования. По словам бизнесмена, если его предложение будет отклонено, ему придётся пересмотреть свою позицию акционера.

В конце марта 2022 года он всерьёз задумался о создании новой социальной сети с минимальной пропагандой и открытым исходным кодом

9 апреля Маск купил 9,2% акций Twitter, после чего стоимость ценных бумаг подскочила на 25%. В свою очередь, миллиардер рассказал, что ему не терпится приступить к работе в компании, чтобы поскорее улучшить платформу.

После этого бизнесмен предложил пользователям Twitter проголосовать в опросе о добавлении нового виджета — кнопки «Редактировать». По результатам опроса, большинство пользователей одобрили предложение американского предпринимателя.

Ранее на сайте Комиссии по ценным бумагам США появилось сообщение о том, что Маск войдёт в совет директоров социальной сети Twitter сроком до 2024 года.